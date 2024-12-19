Трек вышел всего неделю назад, однако уже возглавил музыкальные тренды на платформе.

Американская платформа YouTube назвала композицию, которая стала самой популярной в Украине. Этот трек занял первое место в рейтинге "Популярное". Песня была выбрана по количеству прослушиваний на платформе.

На этот раз лидером рейтинга стала украинская рок-группа Bahroma, фронтменом которой является Роман Бахарев. Именно новый трек "На глубине" помог коллективу впервые за долгое время возглавить подборку "Популярное" на YouTube. Премьера песни состоялась 11 декабря, и за это время она успела выбиться в лидеры топ-чартов не только на YouTube, но и на других музыкальных платформах, в частности, Apple Music и Spotify. Музыканты пока не представили поклонникам клип к песне, однако на студийной записи трека на YouTube уже почти полмиллиона просмотров.

Стоит указать, что песня "На глубине" не новая. Девять лет назад артисты представили трек "На глубине" на русском, который в свое время также стал хитом. С началом полномасштабного вторжения Bahroma начали создавать музыку на украинском, поэтому большинство поклонников просили о переводе именно этого хита. Коллектив прислушался и только сейчас представил новую версию композиции. Русскоязычная версия песни также стала известна благодаря сериалити "Киев днем и ночью", ведь стала саундтреком к картине.

Украиноязычный трек также долго не выходил, потому что Бахарев организовал сбор для полка "АЗОВ" и отметил, что премьера состоится только после завершения сбора. Фаны собрали необходимую сумму и группа порадовала своих поклонников. На обложке композиции изображена стальная акула. Лидер группы отметил, что это изображение является символическим.

"Теперь "На глубине" на украинском и все это благодаря вашей поддержке. Вместо бумажной рыбки на обложке железная акула с Азовстали. Надеюсь, будем петь эту песню везде, во всех уголках Украины вместе с вами и ничто нам не сможет помешать", - написал в день премьеры Роман.

Реакция пользователей на новую версию песни:

"Рома, спасибо, это невероятно. Мы все этого ждали"

"Хочу искренне поблагодарить - эта песня долгое время была моей любимой среди всех украинских исполнителей. Теперь она снова надолго поселилась в моих наушниках"

"Звучит невероятно! Слушаю на повторе"

"Мне кажется она играет в моей голове без остановки. Круто, что она на украинском и круто, что вышла и собой охватила такую важную инициативу"

Несколько слов о группе. Она была основана в 2009 году уроженцем Донецкой области Бахаревым. В состав коллектива, кроме певца, также входят гитарист Дмитрий Крузов, бас-гитарист Юрий Нацвлишвили и барабанщик Александр Баринов.

К слову, в тройку лучших в подборке "Популярное" также вошел трек Анны Тринчер "Треш", который еще накануне лидировал в рейтинге, но уже сегодня Bahroma обошли певицу. А также композиция "Якби" коллектива "Без обмежень", которую лидер группы Сергей Танчинец посвятил своей возлюбленной.

Напомним, ранее мы писали об артисте, который занял первое место в музыкальных трендах на YouTube в ноябре.

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