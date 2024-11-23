Клип этого артиста стал самым популярным на платформе.

Американская платформа YouTube выбрала самого популярного украинского певца в ноябре. Он занял первое место в рейтинге "Топ-100 музыкальных видео - Украина". Артист был выбран по количеству и регулярности просмотров его клипа на YouTube.

Речь идет об артисте Илье Парфенюке, более известном как Parfeniuk, и его треке "Врубай". Исполнитель запремьерил песню три недели назад и за это время она успела стать лидером в топ-чартах не только на YouTube, но и на других площадках для прослушивания музыки. Сейчас на клипе уже более двух миллионов просмотров.

Parfeniuk стал популярным во время полномасштабного вторжения. Многие его композиции быстро становились хитами, но трек "Врубай" впервые принес такой успех знаменитости. В тренды YouTube песня попала благодаря яркому клипу.

В видео сам певец вместе с другими актерами отдыхает на вечеринке, а также демонстрирует зажигательные танцы. В конце ролика Илья исполнил танец, который уже стал вирусным в сети. В частности, это комбинация движений, которую повторяют и выпускают видео в сети.

Поклонники артиста высоко оценили его танцевальный трек и пишут, что именно такая музыка должна преобладать в украинском шоу-бизнесе. Большинство отмечают, что не могут перестать слушать "Врубай" до сих пор:

"Отрывок так качал, ждала релиза, а тут такой уровень. Клип это просто что-то невероятное, не могла оторваться, интересно, качественно, трек качает, текст огонь"

"Включила вчера трек во время прогулки. Не заметила как прошла 10 км"

"Супер! Такую украинскую музыку хочется слушать. Спасибо, хочется врубать и зажигать"

"Парфенюк - самый лучший. Каждая песня до сих пор на репите, каждая новая офигенная. Икона украинской музыки просто"

К слову, в пятерку лучших в трендах также вошли композиции "Не пройдет" в исполнении DOMIY и SHUMEI, "Хочеш" Елены Тополи и DIBROVA, "Барабан" Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna, а также "Без тебе" Максима Бородина и Златы Огневич, которая, кстати, в сентябре лидировала в трендах.

Напомним, ранее экс-невеста Parfeniuk довела до слез выступлением на концерте бывшего. Девушка публично "попрощалась" с поклонниками артиста.

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