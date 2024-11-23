Песня "Врубай" и клип к ней стали первыми в трендах YouTube / Скриншот Instagram

Американская платформа YouTube выбрала самого популярного украинского певца в ноябре. Он занял первое место в рейтинге "Топ-100 музыкальных видео - Украина". Артист был выбран по количеству и регулярности просмотров его клипа на YouTube.

Речь идет об артисте Илье Парфенюке, более известном как Parfeniuk, и его треке "Врубай". Исполнитель запремьерил песню три недели назад и за это время она успела стать лидером в топ-чартах не только на YouTube, но и на других площадках для прослушивания музыки. Сейчас на клипе уже более двух миллионов просмотров.

Parfeniuk / Скриншот Instagram

Parfeniuk стал популярным во время полномасштабного вторжения. Многие его композиции быстро становились хитами, но трек "Врубай" впервые принес такой успех знаменитости. В тренды YouTube песня попала благодаря яркому клипу.

В видео сам певец вместе с другими актерами отдыхает на вечеринке, а также демонстрирует зажигательные танцы. В конце ролика Илья исполнил танец, который уже стал вирусным в сети. В частности, это комбинация движений, которую повторяют и выпускают видео в сети.

Поклонники артиста высоко оценили его танцевальный трек и пишут, что именно такая музыка должна преобладать в украинском шоу-бизнесе. Большинство отмечают, что не могут перестать слушать "Врубай" до сих пор:

  • "Отрывок так качал, ждала релиза, а тут такой уровень. Клип это просто что-то невероятное, не могла оторваться, интересно, качественно, трек качает, текст огонь"
  • "Включила вчера трек во время прогулки. Не заметила как прошла 10 км"
  • "Супер! Такую украинскую музыку хочется слушать. Спасибо, хочется врубать и зажигать"
  • "Парфенюк - самый лучший. Каждая песня до сих пор на репите, каждая новая офигенная. Икона украинской музыки просто"

К слову, в пятерку лучших в трендах также вошли композиции "Не пройдет" в исполнении DOMIY и SHUMEI, "Хочеш" Елены Тополи и DIBROVA, "Барабан" Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna, а также "Без тебе" Максима Бородина и Златы Огневич, которая, кстати, в сентябре лидировала в трендах.

Скриншот YouTube

Напомним, ранее экс-невеста Parfeniuk довела до слез выступлением на концерте бывшего. Девушка публично "попрощалась" с поклонниками артиста.

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