Коллектив презентовал композицию "Якби" и клип к ней.

Впервые за полтора года известная украинская группа "Без обмежень" выпустила лирическую композицию "Якби" и клип к ней. Новый трек фронтмен коллектива Сергей Танчинец посвятил своей возлюбленной - пиарщице Юлиане Корецкой.

В подписи к музыкальному видео на YouTube музыкант отметил, что на создание этой песни его вдохновили чувства и отношения с любимой. В композиции артист воспевает любовь и то, как она окрыляет людей. Песня о том, как любовь способна преображать человека, делать его сильным, нежным и самоотверженным одновременно.

Как известно, последний трек группы "Дим" вышел еще полтора года назад. По словам музыкантов, такая большая пауза между песнями возникла из-за загруженного графика коллектива. Наконец, "Без обмежень" решили порадовать поклонников новой песней.

"Это лирическая песня, написанная и вдохновленная моими собственными чувствами. Пауза немного затянулась, поскольку мы находимся в очень насыщенном гастрольном графике и просто физически не хватало времени на творчество. Однако, как я говорю: "Все что я должен написать - я обязательно напишу". И "Якби" появилась, как всегда, неожиданно и очень спонтанно", - отметил Танчинец.

Режиссером видеоклипа стал Влад Разиховский. Он отметил, что в новом ролике коллектива изображение стихий демонстрирует внутренние чувства и переживания главного героя.

"Это история любви, которая преодолевает все препятствия, и именно эти эмоции мы стремились передать и воспроизвести в видеоработе. Стихии в клипе - это отражение внутреннего мира героя: ветер зовет к свободе, тени птиц отражают стремление к высшему, солнце освещает истину, а море воплощает глубину и принятие. Клип будет очень лаконичный, ведь главный акцент, который мы с командой делаем - текст и смысл самой песни. Чтобы люди услышали, почувствовали и прожили те эмоции, которые были заложены в первую очередь Сергеем", - добавил клипмейкер.

Реакция сети на песню "Якби" и клип к ней:

"В который раз убеждаюсь, что наша украинская музыка уникальна! Еще никто так не трогал за душу как ваша группа. Вдохновения вам!"

"Я в восторге! Это так прекрасно, нежно, невероятно, волшебно! Обожаю вас!"

"Гимн любви! До мурашек. Очень чувственно! Спасибо!"

"Как человек может содержать в себе сколько любви, чтобы писать такие песни. Это что-то удивительное"

Напомним, ранее Злата Огневич перепела известную щедривку и очаровала клипом с военными. Певица представила новую версию щедривки "Ой сивая да и зозуленька".

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