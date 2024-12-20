Поклонники уже оценили премьеру певицы.

Украинская певица Jerry Heil, которая в этом году в дуэте с рэпершей Alyona Alyona представляла Украину на "Евровидении-2024", презентовала новую видеоработу на песню "Сніг". Девушка сняла клип внутри монумента "Родина-мать" в Киеве.

Премьера видео состоялась сегодня, 20 декабря. Известно, что эта лирическая композиция была написана несколько лет назад самой артисткой. Однако только сейчас Jerry Heil решила ее показать поклонникам.

"Припев этой песни лежал в моих черновиках несколько лет. Я постоянно к нему возвращалась, но... И вот одним зимним утром (на самом деле ноябрьским, когда выпал первый снег) я села за фортепиано, и "пазл сложился". "Сніг" - это новогодняя история об отношениях. Ваше напоминание о том, что Новый год - прекрасная возможность действительно начать новый год своей жизни", - рассказала исполнительница.

Также стало известно, что песня "Сніг" - это первый трек из нового полноформатного альбома певицы, релиз которого запланирован на эту зиму.

Реакция слушателей

Поклонники певицы высоко оценили новую видеоработу и засыпали комплиментами:

"Прекрасная песня, прекрасное видео, я наслаждаюсь этой работой"

"Удивительно! Каждое слово прошло через все клеточки тела, это даже мурашками не назовешь. Спасибо за эти эмоции"

"Волшебный голос + украинский язык. Ничего лучше быть не может"

"Песня для моего сердечка"

"Что-то новое, прекрасное и актуальное"

"Это шедевр! Яна просто молодец, очень эстетик клип. Это хит".

Напомним, ранее Jerry Heil и Alyona АІуоnа снова спели вместе.

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