Певицы пока не комментируют это.

Только сегодня, 11 января, состоялась жеребьевка среди участников Нацотбора на Евровидение-2024, а уже начинаются интриги и скандалы.

После того, как стали известны все песни участников, в сети началось оживленное обсуждение и критика.

Под волну хейта уже попала песня участников, которые будут выступать под номером 6, Джерри Хейл и Алены Алены под названием "Teresa & Maria".

Слушатели отмечают, что к фигуре мать Терезы есть много вопросов.

Реакция подписчиков

Подписчики страницы Джерри Хейл начали писать свои комментарии. Они отмечают, что в биографии мать Терезы есть сомнительные факты и воспевать ее в песне - это недопустимо.

"Я извиняюсь, а нормально ли петь о мать Терезе? Может не все понимают до конца ее биографию? Еще в 1991 году вышла статья американского журналиста об условиях содержания больных в приюте, который именно Тереза называла "для умирающих". Еще есть документалка, где раскрывается много сомнительных фактов, связи с максимально кринжевыми политиками и бизнесменами того времени".

"Также не раз видел довольно негативные факты о ней. К Деве Марии вопросов нет, а вот к мать Терезе много вопросов".

"Нужно три секунды в гугле, чтобы узнать, кто такая мать Тереза. Вероятно, у вас был очень загруженный график, что вы не нашли эти три секунды. Потому что другой причины, почему вы воспеваете нравственную людоедку, я не вижу".

Напомним, что другой участник Нацотбора, группа NAHABA, тоже попал в скандал. Слушатели успели раскритиковать их композицию "GLASSS", которая якобы похожа по звучанию на песню "Нас не догонят" российской группы t.A.T.u.

Кстати, финал Нацотбора на Евровидение-2024 состоится 3 февраля 2024 года.

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