Совсем недавно артист получил новую порцию славы.

Украинский певец Иво Бобул снова "влетел" в тренды зимой прошлого года. Его популярность выросла в разы, когда на фоне полномасштабной войны украинцы стали отказываться от российской музыки. Осенью Бобул полноценно заменил Круга. 3 сентября все слушали не одноименную песню российского певца, а трек украинца о том, что осень пришла в его сад.

Теперь, на фоне скандала, в который угодил Бобул, когда назвал женщин меркантильными, многим стало интересно, о чем же еще пел артист. УНИАН рассказывает о 5 легендарных песнях музыканта.

"Якщо любиш, кохай"

Эта песня стала шлягером. В ней поется о том, что не стоит откладывать свои чувства на потом. "Весна не повторится дважды", - пел Иво Бобул еще много лет назад.

"Осінній сад"

В ней Бобул спел о том, что осень пришла слишком быстро и он не успел насладиться летом. В целом, классическая история в духе песни Софии Ротару "Вот и лето прошло".

"Звучала скрипка"

Эта лирическая песня рассказывает о том, что звуки скрипки утихли, а вместо них остались лишь воспоминания о ночных симфониях. В ней Бобул спрашивал, почему так быстро закончилась любовь.

"Розмова з тобою"

В этой песне Бобул обращался к женщине, которая для него - наибольший праздник в жизни. Однако он постоянно с ней расстается, а та его ждет. "Когда-то я к тебе приду, чтобы остаться навсегда", - поется в хите.

"Емігрантка"

В ней Бобул поет о давней любви, которая уже отцвела вместе с весной. Однако юность все еще живет в сердце, а потому, несмотря на то, что у него уже есть внуки, он не стареет.

Скандал вокруг Иво Бобула - что случилось

Ранее певец дал интервью Эмме Антонюк, в котором отметил, что современные женщины стали меркантильными. По словам музыканта, женщины "прыгают по кроватям в поисках принца".

Когда журналистка попыталась объяснить Бобулу, что он ошибается, он вспылил. Артист напомнил Антонюк о ее возрасте и заявил, что ей самой пора давно воспитывать детей.

После этого он сказал, что не давал разрешение на публикацию этого интервью. Помимо этого Бобул отметил, что Антонюк опубликовала их телефонный разговор, потому что якобы хотела "хайпануть". Вскоре в Instagram певца появились извинения перед женщинами, однако директор Бобула заявила, что это писал не он. Артиста якобы взломали, а сам он и не думал извиняться.

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