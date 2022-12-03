Недавно легендарный певец завершил прощальный тур по США, отыграв на стадионе "Доджерс" в Лос-Анджелесе, где впервые выступил в 1975 году.

Сэр Элтон Джон будет хедлайнером фестиваля в Гластонбери 25 июня 2023 года и это выступление станет его последним в Британии.

"Нет более подходящего способа попрощаться с моими британскими поклонниками. Мне не терпится окунуться в атмосферу величайшего фестиваля в мире. Он будет невероятно эмоциональным", - отмечается в заявлении музыканта.

"Огромное удовольствие для меня сообщить вам, что единственный и неповторимый Элтон Джон впервые появится в Гластонбери, став хедлайнером Pyramid Stage, - сказала организатор фестиваля Эмили Ивис. - Это станет его последними выступлением в Великобритании рамках прощального турне, так что мы закроем фестиваль и отметим этот знаменательный момент в нашей истории проводами, каких мир еще не видел".

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Сэр Элтон добавил, что он очень рад играть на фестивале в Гластонбери.

Билеты на выступление Элтона Джона в Гластонбери уже распроданы. Среди других хедлайнеров фестиваля, по слухам, будут Arctic Monkeys, Тейлор Свифт и Guns N' Roses, сообщает Би-би-си.

Финальный этап прощального турне Элтона Джона - выступления в Британии - стартуют в Ливерпуле в марте 2023 года. После Гластонбери он отыграет еще семь концертов в Европе, прежде чем уйти со сцены.

Прощальное турне Элтона Джона

Об уходе со сцены легендарный певец, автор и композитор объявил пять лет назад, тогда он запланировал прощальное 350-дневное турне под названием Farewell Yellow Brick Road.

Турне должно было состояться в 2021 году. Однако грянула пандемия коронавируса, а летом 2022 года Джон травмировал бедро при падении. Поэтому выступления в Европе и Великобритании Элтон Джон перенес на 2023 год.

Недавно он завершил тур по США, отыграв на стадионе "Доджерс" в Лос-Анджелесе - там он впервые выступил в 1975 году с двумя знаменитыми концертами, появившись на сцене в расшитой блестками бейсбольной форме. На своем последнем концерте в США певец снова надел ту же форму и исполнил хиты, включая Rocket Man, Tiny Dancer, Your Song и Philadelphia Freedom.

К моменту своего последнего выступления Элтон Джон проведет 50 лет на сцене, отыграв более 4 тыс. концертов в 80 странах.

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