Этот момент попал на видео и сразу же завирусился в сети.

Российская группа "Кис-Кис" 20 мая дала концерт в Санкт-Петербурге. Во время их выступления сотни зрителей с поднятыми руками скандировали "Х*й войне".

Видео этого момента опубликовал журналист Роман Супер в своем Telegram-канале.

"Питер. Вчера. Концерт панк-группы. Включите звук на 15 секунд", – написал журналист.

Впрочем, такое поведение зрителей не удивило участников группы. Барабанщица Алина Олешева неоднократно поддерживала Украину в развязанной РФ полномасштабной войне.

Несмотря на то, что артистка столкнулась с критикой россиян из-за своей антивоенной позиции, она продолжает говорить правду о войне в Украине и призывает остановить ее.

Что известно о группе "Кис-Кис"

"Кис-Кис" - российская рок-группа, основанная в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге. Коллектив состоит из четырёх участников - барабанщицы Алины Олешевой, вокалистки Софьи Сомусевой, гитариста Юрия Заслонова и бас-гитариста Сергея Иванова.

Коллектив получил известность благодаря альбому "Юность в стиле панк" и двум первым синглам "лбтд" и "молчи". Почти за два года существования в общей сложности было снято 10 видеоклипов. Клип "молчи" получил вирусную популярность.

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