Прошлогодние победители легендарного итальянского конкурса снова вышли на сцену и заставили зрителей танцевать.

Спустя 11 месяцев после победы в легендарном фестивале итальянской песни Sanremo группа Maneskin снова зажгла сцену Ariston с "Zitti e buoni" и получила бурные аплодисменты.

Художественный руководитель и ведущий фестиваля Амадеус лично встретил участников римской группы на электрическом гольф-каре. Таким образом, совершенно необычным образом Дамиано, Виктория, Итан и Томас вернулись "домой". Амадеус встретил их по-отечески, а публика устроила заслуженные овации, пишет romatoday.

Maneskin сначала исполнили "Zitti e buoni", которая принесла им удачу 11 месяцев назад и на протяжении всего 2021 года, а затем представили песню "Coreline", к которой фронтмен группы Дамиано Давид особенно привязан, при чем до такой степени, что не смог сдержать слез во время исполнения. В конце песни солист выглядел очень взволнованным.

"Coreline" - это наша сказка, история маленькой девочки, которая не может найти свое место в мире, потому что она слишком чиста и хрупка", - прокомментировали участники группы.

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Дамиано Давид прокомментировал, что прекрасно снова вернуться на фестиваль, а такой "замечательный прием" делает возвращение "еще более особенным".

Издание отмечает, что эта группа стала первой, кто выиграл фестиваль итальянской песни с чистым роком.

Для выступления участники группы выбрали полностью черные наряды в стиле глэм-рок, подтверждая художественное партнерство с Gucci, брендом, который группа носила на самых престижных международных мероприятиях в последние месяцы, сообщает tg24.sky.it. После исполнения "Zitti e buoni" группа вернулась на сцену уже в новых нарядах, чтобы исполнить новую песню.

Год назад Sanremo стал местом, изменившим жизнь четырех молодых людей. После фестиваля была победа на Евровидении, победа на Saturday Night Live в США, открытие концерта Rolling Stones. Maneskin со своими песнями достигли мировых вершин, заняли первые места в европейских и мировых музыкальных чартах.

В своем Инстаграм группа также отметила знаменательную дату постом. "Год спустя, точно такие же чувства", — написали они.