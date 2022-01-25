Выступления на шоу под открытым небом и фестивалях пока что остаются в силе.

Победители "Евровидения-2021" Måneskin приняли решение перенести все концерты, запланированные на 2022 год, из-за пандемии коронавируса.

Об этом итальянская рок-группа сообщила на своей страничке в Instagram.

"Привет, ребята, нам очень жаль, но вынуждены сообщить, что нам придется отложить все туры 2022 года по Европе и ArenasTour в Италии из-за ситуации с Covid-19. Нам очень жаль", - говорится в посте.

Причиной стали карантинные требования, которые вводят страны на фоне ухудшения ситуации с пандемией, и не все концертные залы смогут им соответствовать.

Читайте такжеВ афише концерта группы Måneskin в Киеве увидели "зраду" (фото)"Мы не можем гарантировать проведение всех концерты, потому что в каждой стране есть свои правила, и мы, конечно же, должны их придерживаться, потому что мы должны давать наши концерты в полной безопасности для всех", - отмечают музыканты.

В группе надеются, что будут знать новые даты выступлений не позднее 1 марта 2022 года. Также музыканты поблагодарили фанатов за поддержку и терпение.

"Все шоу под открытым небом, включая Circo Massimo, Arena di Verona, Lignano Sabbiadoro и фестивали, все еще подтверждены. Пожалуйста, найдите всю необходимую информацию в наших историях. Спасибо вам всем", - добавили в группе.

Напомним, ранее Måneskin выпустили клип на первую после Евровидения песню MAMMAMIA.

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