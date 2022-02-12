Растроганная мать артиста уже ждала членов группы после выступления.

Олег Псюк, фронтмен группы Kalush Orchestra, рассказал в эфире Нацотбора Евровидения 2022 о своих непростых отношениях с матерью, которой и посвятил конкурсную песню "Стефания".

Перед выступлением рэпер признался, что был плохим сыном, и что из-за него мать плакала: "Когда меня принесли в хламе в 12 лет. В 12 лет.. знаешь, это очень мало. И это не единственная такая ситуация бывала".

"Мамины слезы конвертируются 10 раз сегодня в мои переживания, когда я об этом вспоминаю. Это песня и есть то, что она максимально не ждала. Здесь я говорю то, что никогда не говорил ей лично".

Растроганная мать артиста уже ждала на членов группы после выступления и встретила конкурсанта с объятиями: "Всегда поддерживала. Не всегда понимала его увлечения, но и не мешала... Я рада, что так ему сложилось в жизни".

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Евровидение 2022: нацотбор конкурса

Сегодня, 12 февраля, в Киеве проходит финал нацотбора на Евровидение от Украины.

В песенном конкурсе в субботу участие примут 8 участников - Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Накануне финала за нарушение правил конкурса был дисквалифицирован LAUD. Оказалось, что свою песню он записал еще в 2018 году и тогда обнародовал.