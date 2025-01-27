Певица рассекретила дату выхода пластинки.

Известная американская певица Леди Гага анонсировала свой седьмой студийный альбом под названием "Mayhem". Об этом пишет издание Variety.

Стало известно, что пластинка выйдет в свет 7 марта. По словам артистки, творческий процесс был похож на "повторное сборка разбитого зеркала", ведь таким образом она пыталась вернуться к своему слушателю.

"Работа над альбомом началась тогда, когда я столкнулась со своим страхом вернуться к поп-музыке, которую любили мои первые поклонники. Это было сродни повторной сборке разбитого зеркала, даже если вы не можете собрать кусочки вместе. Но не нужно расстраиваться, потому что вы можете создать что-то прекрасное и целостное по-новому", - отметила звезда.

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Альбом "Mayhem" будет состоять из 14 песен. Среди новых композиций также будут и ранее представленные хиты: "Disease" и "Die With a Smile".

Кстати, продюсерами пластинки стала сама Гага, а также американский музыкант Эндрю Ватт и французский композитор Gesaffelstein.

К слову, предыдущий альбом певицы вышел в 2020 году. Он называется "Chromatica".

Напомним, ранее культовая группа The Cure выпустила новый альбом.

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