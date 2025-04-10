Ivan Navi представил новую композицию "Грехи".

Популярный украинский певец Ivan Navi, настоящее имя которого Иван Сяркевич, выпустил новый трек "Гріхи", в котором спел о семи смертных грехах. Артист, известный песнями "Такі Молоді", "Тимчасовий релакс", "Казково", снялся в клипе с известной актрисой Ксенией Мишиной, с которой они сыграли влюбленную пару.

Как объясняет сам исполнитель в подписи к ролику, "Грехи" - это психологическая драма. Его клип - это не просто музыкальное видео, а настоящий фильм, режиссером которого выступил Даниил Демехин. Он стремился показать в клипе семь смертных грехов, как олицетворение слабостей и темных сторон, живущих в каждом человеке.

Действие происходит в отеле, где каждая комната символизирует разный грех. По сюжету Ivan Navi поочередно встречается со своими соблазнами в образе любимой девушки - Ксении Мишиной. Образы актрисы - это метафоры, которые показывают, как за каждым грехом скрываются человеческие слабости, соблазны и переживания.

Видео дня

"В видеоклипе мы обратились к теме семи смертных грехов (похоть, гордыня, обжорство, жадность, зависть, лень и гнев). Грехи - это отражение многих конфликтов, которые происходят внутри нас. "Вылечиться" от этого состояния можно только увидев всю их истинную природу, столкнувшись с ними лицом к лицу. Тогда выбор будет за вами - поддаваться соблазнам снова и снова или выйти из этого круга и выбрать внутренний покой", - отметил певец.

Слушатели поздравили артиста с музыкальной премьерой. Они были приятно удивлены увидеть в клипе Мишину и поблагодарили Ивана за этот трек:

"Поздравляю с премьерой, Иван, ты молодец"

"Замечательная работа, невероятная песня"

"С премьерой! Мишина - просто вау!"

"Очень классная композиция"

Напомним, ранее alyona alyona с Kler выпустили чувственную песню о любви. Исполнительницы вызвали у зрителей ностальгию композицией "Запроси мене" и атмосферным клипом к ней.

Вас также могут заинтересовать новости: