Известная украинская рэперша alyona alyona спела в дуэте с исполнительницей Kler. Вместе они выпустили новую чувственную композицию "Запроси мене" и клип к ней, премьера которого состоялась на YouTube. Звезды спели в лирической песне о любви и вызвали ностальгию у зрителей.
В подписи к музыкальному ролику артистки указывают, что "Запроси мене" - это трек, который переносит во времена школьных дискотек. Это история о двух влюбленных, которые боятся признаться в чувствах, но их взгляды говорят сами за себя.
Они мечтают станцевать вместе и ждут приглашения друг от друга. Традиционно alyona alyona зачитала рэп в песне, а Kler отвечала за припев. Также в клипе снялись танцоры, которые сыграли влюбленную пару.
"Запроси мене" - песня, которая переносит во времена школьных дискотек, когда музыка говорила за нас, а случайный взгляд мог означать все. Нежная, танцевальная, полная эмоций. Пусть она вдохновит вас сделать первый шаг или напомнит о том самом незабываемом моменте вашей жизни", - делятся знаменитости.
Пользователям откликнулась песня и они пишут, что смогли полностью погрузиться в атмосферу прошлого, которую хотели передать певицы. Под клипом уже собралось немало положительных отзывов:
- "Такая замечательная работа. Чувственная песня. Хороший клип, дуэт, аранжировка! Спасибо!"
- "Круто! Мне очень понравилось. Спасибо за ваше творчество!"
- "Иногда мне кажется, что я хочу забыть этот опыт школьных дискотек, но как было хорошо"
- "Как же ностальгично"
- "Очень классное исполнение, что однозначно заслуживает лайк!"
Напомним, ранее alyona alyona впервые рассказала, как она обманывала организаторов "Евровидения-2024". У рэперши возникли проблемы на конкурсе из-за ее костюма. Ей приходилось врать из-за своего атрибута, поскольку он пугал команду шоу.