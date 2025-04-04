Исполнительницы вернули зрителя в прошлое в новом клипе к композиции "Запроси мене".

Известная украинская рэперша alyona alyona спела в дуэте с исполнительницей Kler. Вместе они выпустили новую чувственную композицию "Запроси мене" и клип к ней, премьера которого состоялась на YouTube. Звезды спели в лирической песне о любви и вызвали ностальгию у зрителей.

В подписи к музыкальному ролику артистки указывают, что "Запроси мене" - это трек, который переносит во времена школьных дискотек. Это история о двух влюбленных, которые боятся признаться в чувствах, но их взгляды говорят сами за себя.

Они мечтают станцевать вместе и ждут приглашения друг от друга. Традиционно alyona alyona зачитала рэп в песне, а Kler отвечала за припев. Также в клипе снялись танцоры, которые сыграли влюбленную пару.

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"Запроси мене" - песня, которая переносит во времена школьных дискотек, когда музыка говорила за нас, а случайный взгляд мог означать все. Нежная, танцевальная, полная эмоций. Пусть она вдохновит вас сделать первый шаг или напомнит о том самом незабываемом моменте вашей жизни", - делятся знаменитости.

Пользователям откликнулась песня и они пишут, что смогли полностью погрузиться в атмосферу прошлого, которую хотели передать певицы. Под клипом уже собралось немало положительных отзывов:

"Такая замечательная работа. Чувственная песня. Хороший клип, дуэт, аранжировка! Спасибо!"

"Круто! Мне очень понравилось. Спасибо за ваше творчество!"

"Иногда мне кажется, что я хочу забыть этот опыт школьных дискотек, но как было хорошо"

"Как же ностальгично"

"Очень классное исполнение, что однозначно заслуживает лайк!"

Напомним, ранее alyona alyona впервые рассказала, как она обманывала организаторов "Евровидения-2024". У рэперши возникли проблемы на конкурсе из-за ее костюма. Ей приходилось врать из-за своего атрибута, поскольку он пугал команду шоу.

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