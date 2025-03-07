Артисты также представили атмосферный клип к композиции.

Известная украинская певица Jerry Heil и артист Дмитрий Монатик впервые спели в дуэте. Исполнители презентовали совместную композицию "Вимолив", а также представили клип к ней.

В новой песне знаменитости поют о чувствах, которые настолько сильны, что иногда в них сложно поверить. Композиция создана на основе стихотворения поэта Юрия Издрика "Rattle", а фортепианную партию записал пианист Евгений Хмара. По словам артистов, идея совместной песни принадлежит Jerry Heil.

"Иногда кажется, что ждешь своего человека целую вечность. Молишься, просишь Бога о нем, даже не веря, что он возможен. И вот, как будто из той самой вечности, появляется она - твоя любовь, меняющая все вокруг. Любовь такая неземная, что трудно поверить в ее реальность. Эта песня о любви, которую действительно можно только вымолить", - отметила звезда.

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Трек "Вимолив" стал официальным саундтреком романтической комедии "Відпустка наосліп". Это уже третий сингл из будущего полноформатного альбома Jerry Heil "Архетипи", в который также войдет ее зимний хит "Сніг" и композиция "Розчиняюсь", выпущенная в коллаборации с пианистом Евгением Хмарой.

Дебютная коллаборация Jerry Heil и Монатика вызвала обсуждение музыкальной премьеры. В комментариях под клипом к песне "Вимолив" пользователи оставляют восторженные отзывы, среди которых и комментарии коллег по цеху:

"Это просто мед для ушей"

"Два моих любимых певца объединились. Вы очень хорошо вместе звучите, песня хорошая, с нотками джаза, спасибо вам за такие песни"

"Как же чувственно! Украинская музыка настолько прекрасна, а еще, когда это поэзия на нотах, вау"

"Ощущение, будто попала в другой мир. Этот клип - настоящее произведение искусства! Каждый момент просто захватывает дух! Невозможно оторвать глаз"

Напомним, ранее Джамала и Монатик довели до мурашек дуэтной песней об одиночестве. Артисты представили композицию "Кличу".

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