Основой для создания композиции стали стихи Юрия Издрика.

Известная украинская певица и автор песен Jerry Heil презентовала новую лирическую песню о любви "Розчиняюсь". Новая композиция была создана на основе стихов поэта Юрия Издрика и записана в дуэте со знаменитым пианистом Евгением Хмарой.

Звезда убеждена, что ее трек откликнется многим слушателям многие найдут в нем свою историю. Песня сочетает два стихотворения Юрия Издрика "Cycles" и "Solvere".

"Розчиняюсь" - это результат творческой коллаборации трех видов искусства: поэзии, инструментальной музыки и пения. Я давно увлекаюсь творчеством Юрия Издрика - его поэзия всегда ощущалась мне как песни, в которых просто еще нет мелодий. Так же восхищаюсь невероятным композитором Евгением Хмарой, поэтому создать такое творческое трио было естественным шагом. Трудные времена создали хорошую тенденцию - мы все чаще обращаемся к художникам, которые отошли в историю, вдохновляемся ими. Однако так же важно поддерживать и знать творчество тех, кто создает культуру здесь и сейчас, бок о бок с нами", - написала исполнительница на YouTube.

Видео дня

К слову, композиция и раньше звучала на концертах Jerry Heil и уже успела получить популярность среди поклонников артистки. Однако официальная премьера трека и клипа состоялась только сейчас. Кстати, к песне знаменитость представила необычный клип. В нем изображены кадры первого живого исполнения песни звезды вместе с Евгением Хмарой на концерте, а также бэкстейдж со съемки обложки на песню.

"Розчиняюсь" войдет в будущий альбом певицы. Как отмечает сама Jerry Heil: "Каждый трек этого альбома - это исповедь одного из моих архетипов".

Реакция слушателей:

"Вы сделали неповторимую песню, ни один человек не перепоет ее... "Розчиняюсь" точно побьет все рейтинги прослушивания, эта песня должна быть везде, и напоминать людям, что сдаваться не надо!"

"Песня должна откликнуться в сердце каждого"

"Эта песня действительно проникает в самое сердце. Каждое слово, каждая нота - как отдельное дыхание, заставляющее раствориться в эмоциях. Спасибо за эту искренность и глубину, это настоящее искусство"

Напомним, ранее Jerry Heil побывала в Лос-Анджелесе, где приняла участие в музыкальной премии "Грэмми-2025". Артистка попробовала свои силы в номинации о социальных изменениях с песней "#AllEyesOnKids". Певице не удалось одержать победу на конкурсе, но она заявила, что поражение мотивировало ее на новые свершения.

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