12 мая украинский артист Макс Барских выпустил клип на песню "Знайти себе". Видео он посвятил украинской столице, появившись в кадре на коне.
В видеоработе использованы кадры из личного архива исполнителя, которые были сняты еще до начала полномасштабного вторжения России. Режиссером клипа стал продюсер артиста Алан Бадоев.
"Для меня это коктейль воспоминаний, переходящий в мантру будущего!" - кратко прокомментировал премьеру Барских.
Поклонники оценили клип Макса очень хорошо: в соцсетях можно прочесть слова благодарности, а также мысли о том, что строчки из песни нашли отклик в сердцах слушателей.
Реакция соцсетей
- "Макс, поздравляю вас с премьерой. Вы очень красиво поете. Вы очень талантливы. Желаю вам от чистого сердца исполнения всех ваших желаний!"
- "Никогда не была в Киеве и сейчас очень сожалею об этом! Спасибо огромное моему обожаемому Максу, что я могу теперь слушать эту чудесную песню и видеть кадры прекрасного города!"
- "Замість образ ділитись любов'ю" - мои любимые строчки в песне. Это так сложно порой, но так важно. А вообще в клипе и песне прекрасно всё! Макс на белом коне, мова, смысл, музыка, наполняющая энергией, от которой так тянет петь и танцевать!"
MAX BARSKIH - Знайти себе: клип
Напомним, Imagine Dragons выпустили клип с юным украинцем, снятый на линии фронта.