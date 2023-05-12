Еще несколько недель назад в TikTok появился ролик, снятый прохожими. На видео Барских в центре столицы скакал на коне. Тогда фанаты предположили, что это съемки нового клипа.

12 мая украинский артист Макс Барских выпустил клип на песню "Знайти себе". Видео он посвятил украинской столице, появившись в кадре на коне.

В видеоработе использованы кадры из личного архива исполнителя, которые были сняты еще до начала полномасштабного вторжения России. Режиссером клипа стал продюсер артиста Алан Бадоев.

"Для меня это коктейль воспоминаний, переходящий в мантру будущего!" - кратко прокомментировал премьеру Барских.

Поклонники оценили клип Макса очень хорошо: в соцсетях можно прочесть слова благодарности, а также мысли о том, что строчки из песни нашли отклик в сердцах слушателей.

Реакция соцсетей

"Макс, поздравляю вас с премьерой. Вы очень красиво поете. Вы очень талантливы. Желаю вам от чистого сердца исполнения всех ваших желаний!"

"Никогда не была в Киеве и сейчас очень сожалею об этом! Спасибо огромное моему обожаемому Максу, что я могу теперь слушать эту чудесную песню и видеть кадры прекрасного города!"

"Замість образ ділитись любов'ю" - мои любимые строчки в песне. Это так сложно порой, но так важно. А вообще в клипе и песне прекрасно всё! Макс на белом коне, мова, смысл, музыка, наполняющая энергией, от которой так тянет петь и танцевать!"

MAX BARSKIH - Знайти себе: клип

Напомним, Imagine Dragons выпустили клип с юным украинцем, снятый на линии фронта.

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