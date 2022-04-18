Мероприятие состоялось в воскресенье, 17 апреля.

Украинская группа "Без обмежень" в воскресенье, 17 апреля, дала концерт в городе Ирпень Киевской области. Музыканты пели под гитару просто разместившись на стульчике.

Отрывок выступления был опубликован в официальном Instagram-блоге музыкантов.

"Сегодня должны были честь сыграть для военных, волонтеров и гражданских людей в городе-герое Ирпень. Именно здесь, 15 января 2022, мы начали тур "Свободные Люди" и сыграли первый концерт. И уже сегодня, 17 апреля, мы снова имеем возможность сыграть в Ирпене! Нашем, украинском, Ирпене. Спасибо нашим Защитникам! Слава Украине", - сказано в сообщении группы.

"Спасибо всем украинским военным за то, что вы защитили и отвоевали Ирпень", "Боже, вы нереальные! Я только недавно писала о людях, которые так морально поддерживают дух украинского народа. Спасибо вам! Вы настоящий пример!", "Сегодня вспоминали ваш концерт в Ирпене!!! Это было невероятно!", - пишут поклонники в комментариях под видеозаписью в Instagram.

Напомним, в Нью-Йорке перед концертом "путинского клоуна" Сабурова украинцы устроили акцию протеста.

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