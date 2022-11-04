Артисты спели о борьбе за родную землю.

4 ноября победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra выпустили трек "Nasze Domy" с польским рэпером Szpaku. Премьера состоялась на YouTube.

Вот как украинские музыканты прокомментировали свою новую работу:

"Когда ваш дом находится в вашем сердце, он никогда не перестанет согревать вашу душу. Как бы далеко не унесла судьба наши тела, наши души всегда живут в домах, где мы родились, и ходят по улицам, ведущим к нашим школам".

Kalush Orchestra добавили, что у украинцев и поляков очень много общего, поэтому сейчас соседний народ понимает чувства тех, кто каждый день борется с врагом:

"У каждого народа есть своя история. Польский и украинский народы пережили схожие времена борьбы. Поэтому эта песня основана на истинных чувствах. Мы знаем, каково это - бороться за свой клочок земли, потому что мы не гости на этой планете. Мы хозяева, которые хотят, чтобы в окно каждого дома светил свет тепла и покоя. Слава Украине!"

Напомним, автор народного хита "Байрактар" выпустил новый мощный клип.

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