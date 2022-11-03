Украинский музыкант Тарас Боровок, покоривший хитом "Байрактар", выпустил новую песню, приуроченую ко Дню ракетных войск и артиллерии. Тема артиллерии близка Тарасу, поскольку он учился на артиллериста и начинал службу в артиллерийском подразделении.
Так, в новом клипе можно увидеть кадры с украинскими артиллеристами, которые мужественно обороняют нашу страну от российских оккупантов. Также Тарас уверен, что у Украины одна судьба - победить в этой жуткой войне.
В песне есть такие слова:
"Знищити нас – хибна теорія,
Перемагати – наша історія!
Зникне в диму клята імперія,
Б'є окупанта моя артилерія!"
Реакция сети на песню "Моя артиллерия"
- "Желаю точных выстрелов и точных попаданий прямо в цель. Вперед к нашей победе! Спасибо за ваш труд, ждем домой живыми и здоровыми! Слава Украине"
- "Боже, храни украинских защитников и защитниц. Песня суперовая... Слушаю и слушаю"
- "Вместе победим"
Напомним, ранее Настя Каменских обнародовала видео, на котором поет без фонограммы песню, написанную во время полномасштабного российского вторжения. Она вживую исполнила хит "Коли мине війна".