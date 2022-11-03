Украинцы уже оценили новый хит Тараса Боровка.

Украинский музыкант Тарас Боровок, покоривший хитом "Байрактар", выпустил новую песню, приуроченую ко Дню ракетных войск и артиллерии. Тема артиллерии близка Тарасу, поскольку он учился на артиллериста и начинал службу в артиллерийском подразделении.

Так, в новом клипе можно увидеть кадры с украинскими артиллеристами, которые мужественно обороняют нашу страну от российских оккупантов. Также Тарас уверен, что у Украины одна судьба - победить в этой жуткой войне.

В песне есть такие слова:

"Знищити нас – хибна теорія,

Перемагати – наша історія!

Зникне в диму клята імперія,

Б'є окупанта моя артилерія!"

Реакция сети на песню "Моя артиллерия"

"Желаю точных выстрелов и точных попаданий прямо в цель. Вперед к нашей победе! Спасибо за ваш труд, ждем домой живыми и здоровыми! Слава Украине"

"Боже, храни украинских защитников и защитниц. Песня суперовая... Слушаю и слушаю"

"Вместе победим"

Напомним, ранее Настя Каменских обнародовала видео, на котором поет без фонограммы песню, написанную во время полномасштабного российского вторжения. Она вживую исполнила хит "Коли мине війна".

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