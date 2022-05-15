В частности, по словам главы Суспильного мовлення Николая Чернотицкого, с Европейским вещательным союзом придется согласовывать многие вопросы.

Придется провести много дискуссий с Европейским вещательным союзом по поводу места и условий проведения "Евровидения-2023" в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель правления Суспильного мовлення Николай Чернотицкий сказал во время онлайн-брифинга для журналистов.

"Суспильне мовлення получило первые документы о начале подготовки к проведению Евровидения в следующем году. Мы очень хотим, чтобы Евровидение прошло в мирной Украине. Место проведения должно отвечать определенным требованиям о большой сцене, об уровне безопасности, поэтому нас ждет очень много согласований и дискуссий с Европейским вещательным союзом. И будем определяться со временем, как это будет и где это будет", - сказал Чернотицкий.

Он выразил надежду, что государство будет помогать и что удастся организовать "Евровидение-2023" именно в Украине "максимально круто".

Как сообщал УНИАН, в субботу, 14 мая состоялся большой финал песенного конкурса Евровидение-2022, участие в котором принимали 25 музыкальных исполнителей и коллективов из 25 стран.

Победителем Евровидения 2022 стала группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Украинская группа набрала 631 голос. На втором месте британский певец Сэм Райдер с песней "Space Man" получил 466 голосов.

Таким образом Украина получила право на проведение этого конкурса в 2023 году.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не сомневается, что Украина сможет на самом высоком уровне организовать проведение песенного конкурса "Евровидение" в следующем году.

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