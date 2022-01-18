Финал самого международного шоу пройдет в Турине на арене Pala Olimpico 14 мая / Скриншот

"Суспильный" вещатель обнародовал длинный список участников Нацотбора на Евровидение-2022, которое в этом году пройдет в итальянском Турине.

В перечень вошли 27 участников.

Член правления Суспильного, ответственный за платформу телевидения, Ярослав Лодыгин подтвердил, что вещатель получил большое количество достойных заявок на участие в отборе: "Но борьба идет за 8 мест в финале, поэтому самые жаркие споры впереди".

Речь идет о 284 заявках на участие.

Читайте такжеРассекречены имена некоторых участников шоу "Голос страны-12""Заявок в этом году было очень много. Такое внимание к конкурсу очень приятно. Я думаю, что успех Go_A вдохновил участников этого года участвовать в Нацотборе на Евровидение-2022. А уровень подготовки артистов разный, потому что есть уже и молодые звезды, и достаточно известные исполнители, а есть и абсолютные дебютанты, группы, которые, например, во время пандемии решили начать свою музыкальную карьеру", - рассказал продюсер и руководитель компании "Френдс Про ТВ" Алексей Гончаренко.

Уже на следующей неделе будет объявлен список финалистов и состоится жеребьевка между ними для участия в финале.

Длинный список участников Нацотбора на Евровидение-2022

  1. Alina Pash
  2. AMARIIA
  3. Barleben
  4. DOdoBro
  5. Cloudless
  6. FIZRUK
  7. Gorim!
  8. IDXO
  9. Kalush Orchestra
  10. LAUD
  11. Laura Marti
  12. Michael Soul
  13. Our Atlantic
  14. Oyedamola
  15. ROXOLANA
  16. Schor
  17. SHY
  18. Sofia Shanti
  19. SOWA
  20. The blue artic
  21. The Tape Machine
  22. Victoria NIRO
  23. WELLBOY
  24. АНЦЯ
  25. Вика Ягич
  26. Востокзапад
  27. Юлия Тимочко

Евровидение-2022: названа дата финала Нацотбора

Финал Национального отбора на Евровидение-2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире Суспильного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

Финал самого международного шоу пройдет в Арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы-10 и 12 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: