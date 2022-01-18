Но борьба идет за 8 мест в финале, поэтому самые ожесточенные споры впереди, говорят на Суспильном.

"Суспильный" вещатель обнародовал длинный список участников Нацотбора на Евровидение-2022, которое в этом году пройдет в итальянском Турине.

В перечень вошли 27 участников.

Член правления Суспильного, ответственный за платформу телевидения, Ярослав Лодыгин подтвердил, что вещатель получил большое количество достойных заявок на участие в отборе: "Но борьба идет за 8 мест в финале, поэтому самые жаркие споры впереди".

Речь идет о 284 заявках на участие.

Читайте такжеРассекречены имена некоторых участников шоу "Голос страны-12""Заявок в этом году было очень много. Такое внимание к конкурсу очень приятно. Я думаю, что успех Go_A вдохновил участников этого года участвовать в Нацотборе на Евровидение-2022. А уровень подготовки артистов разный, потому что есть уже и молодые звезды, и достаточно известные исполнители, а есть и абсолютные дебютанты, группы, которые, например, во время пандемии решили начать свою музыкальную карьеру", - рассказал продюсер и руководитель компании "Френдс Про ТВ" Алексей Гончаренко.

Уже на следующей неделе будет объявлен список финалистов и состоится жеребьевка между ними для участия в финале.

Длинный список участников Нацотбора на Евровидение-2022

Alina Pash AMARIIA Barleben DOdoBro Cloudless FIZRUK Gorim! IDXO Kalush Orchestra LAUD Laura Marti Michael Soul Our Atlantic Oyedamola ROXOLANA Schor SHY Sofia Shanti SOWA The blue artic The Tape Machine Victoria NIRO WELLBOY АНЦЯ Вика Ягич Востокзапад Юлия Тимочко

Евровидение-2022: названа дата финала Нацотбора

Финал Национального отбора на Евровидение-2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире Суспильного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

Финал самого международного шоу пройдет в Арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы-10 и 12 мая.

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