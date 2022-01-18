"Суспильный" вещатель обнародовал длинный список участников Нацотбора на Евровидение-2022, которое в этом году пройдет в итальянском Турине.
В перечень вошли 27 участников.
Член правления Суспильного, ответственный за платформу телевидения, Ярослав Лодыгин подтвердил, что вещатель получил большое количество достойных заявок на участие в отборе: "Но борьба идет за 8 мест в финале, поэтому самые жаркие споры впереди".
Речь идет о 284 заявках на участие.
Читайте такжеРассекречены имена некоторых участников шоу "Голос страны-12""Заявок в этом году было очень много. Такое внимание к конкурсу очень приятно. Я думаю, что успех Go_A вдохновил участников этого года участвовать в Нацотборе на Евровидение-2022. А уровень подготовки артистов разный, потому что есть уже и молодые звезды, и достаточно известные исполнители, а есть и абсолютные дебютанты, группы, которые, например, во время пандемии решили начать свою музыкальную карьеру", - рассказал продюсер и руководитель компании "Френдс Про ТВ" Алексей Гончаренко.
Уже на следующей неделе будет объявлен список финалистов и состоится жеребьевка между ними для участия в финале.
Длинный список участников Нацотбора на Евровидение-2022
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Вика Ягич
- Востокзапад
- Юлия Тимочко
Евровидение-2022: названа дата финала Нацотбора
Финал Национального отбора на Евровидение-2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире Суспильного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.
Финал самого международного шоу пройдет в Арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы-10 и 12 мая.