Среди лидеров оказалась и песня Бейонсе.

В TikTok набирают популярность несколько песен и ремиксов. Пользователи сети снимают под эти звуки миллионы клипов и столько же людей гуглят их. Предлагаем вам послушать эти песни и добавить их в свой плейлист.

SZA - Big Boy

Эта песня о том, что каждой женщине нужен сильный и зрелый мужчина. Певица поет, что только он сможет согреть ее в самые сильные морозы и позаботиться о ней лучше, чем она сама.

Океан Ельзи – Обійми (Callmearco Remix)

Наверняка каждый из вас знает песню группы "Океан Эльзы" - "Обійми". А вот слышали ли вы ремикс? Поверьте, он очень вам понравится и сразу же окажется в вашем плейлисте. Даже не сомневайтесь!

Chloe Adams - Take Me To Hell

Chloe Adams поет о том, что на расстоянии с мужчиной у нее появляются грязные мысли. Значит ли это, что она попадет в ад? И она просит лишь об одной ночи с мужчиной, с которым не может быть вместе.

Emkal - Oublie-moi

Легкий бит, запоминающийся текст и припев покоряют после первого же прослушивания. Несмотря на танцевальный ритм, песня о предательстве и боли. Однако исполнитель песни призывает верить в лучшее и говорит, что ни одно предательство не должно нас убивать.

Beyoncе - Cuff it

Бейонсе поет о том, что она влюблена, и ей срочно нужно что-то выпить, чтобы все испортить. Также она просит рецепт счастливых отношений.

Ранее УНИАН назвал 5 самых популярных песен, которые вы точно искали.

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