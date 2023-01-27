Новая песня знаменитости пробирает до мурашек.

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила новый клип на песню "Вотсап", которая уже стала очень популярной в социальной сети TikTok.

В тексте есть очень чувственные строки - именно они сразу же попали в самое сердце слушателям:

"Вона його питала і плакала. Вона була до смерті налякана. Вона його просила: "Хоч іноді дзвони мені, дзвони мені". FaceTime, ало, WhatsApp, ало. Омила телефон сльозами як дощами скло".

В клипе, несмотря на тяжелый посыл песни, Дорофеева предстала в очень сексуальном образе и мокрой. Известно, что писать текст и музыку артистке помогали ее возлюбленный Миша Кацурин и продюсер Ваня Клименко.

"Я – голос на том конце трубки, ответа которого ты так ждешь. Я чувствую, как тебе тяжело сейчас, сколько отчаяния и грусти внутри… Не держи это в себе. Дай выход эмоциям. Кричи, плачь, танцуй, пой, твори – делай то, что любишь, переживай так, как можешь. Станет легче дышать. И знай, что я рядом. Обнимаю", - подписала ролик Додо.

Как отреагировала сеть

"Эта песня станет хитом, я уверена"

"Надя, что ты с нами всеми делаешь?"

"Именно в такое время Надя открылась как сольная певица"

"Песня невероятно крутая"

"Это поджог"

"Какая же ты крутая"

Напомним ранее Дорофеева и Кацурин спели "Щоб не було" о своей любви и боли.

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