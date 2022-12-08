Композиция получилась очень трогательной.

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила клип на песню "Щоб не було", написанную совместно с Михаилом Кацуриным.

В кадре Надя стоит у микрофона и поет чувственную песню, а Михаил играет на гитаре.

"2022 год был сложным и бурным для каждого украинца. Для нас с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали наши чувства и музыка. Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – написала Дорофеева.

Реакция сети на песню "Щоб не було"

"Очень красивая песня. На украинском вообще пожар"

"Спасибо, что делаешь такие современные песни"

"Очень классный и душевный хит"

"Надя, спасибо за эту песню. Спасибо, что разделили со всеми нами радость этих отношений. Твои глаза наконец засветились другим светом, которого я давно не видел, и я очень рад за тебя и Мишу"

Отношения Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина

После того, как Надя Дорофеева и Владимир Дантес и Михаил Кацурин и Даша Кацурина заявили о разводе, Надю увидели в объятиях Михаила, но пара не комментировала свой союз. Об отношениях они решились сообщить только летом. Известно, что сейчас пара живет вместе.

Ранее УНИАН сообщал, что клип Дорофеевой "У твоїй душі" разбивает сердца поклонников вдребезги.

Вас также могут заинтересовать новости: