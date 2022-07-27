Известная украинская певица Ольга Цибульская перепела хит Насти Каменских "Красное вино". Однако его она не просто исполнила на свой мотив, а еще и перевела на украинский язык. Читайте в материале УНИАН, как на это отреагировали поклонники.
На видео, опубликованном Цибульской, она позирует в коротких джинсовых шортах и белой майке. Ее волосы распущены и небрежно уложены на плечи. Свой ролик она записала на фоне сада.
"Как тебе? Новая рубрика #люблюрідною P.S. черлений — темно-красный", - подписала свой ролик Цибульская.
Поклонники отметили, что Ольга действительно мастерски перевела песню. Некоторые написали, что новая украинская версия даже лучше русскоязычной.
Напомним, в середине июля члены команды Цибульской пострадали во время обстрела Винницы.
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