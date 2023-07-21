Не все фаны оценили песню Бритни Спирс, многие остались недовольны голосом звезды.

Известная певица Бритни Спирс, которая уже несколько раз говорила, что навсегда уходит со сцены, выпустила новую песню. Она представила трек, записанный вместе с рэпером will.i.am.

Клип к новой песне, которая получила название MIND YOUR BUSINESS, еще не снят. Будет ли певица создавать видео для трека - пока что остается загадкой. В последние годы она не снимается в клипах и не выступает.

Дерзкая песня, в которой Спирс поет: "Не лезь не в свое дело, с*чка", ошеломила фанов. Одни очень радуются тому, что певица снова занимается творчеством. Другие же считают, что Спирс переборщила с "автотюном" и кажется, будто это поет совсем не она. Комментаторы пишут:

"Буду слушать на повторе, пока не наступит конец света! Так затягивает!"

"Не слышу Бритни, это не она!"

"Чем больше я ее слышу, тем больше она мне нравится. Однозначно клубный хит!"

"Это точно взорвет ТикТок. Королева знает, что делает"

"Не понимаю, почему все думают, что после тех ужасов в ее жизни она будет искренне веселиться и записывать танцевальные песни".

Несмотря на критику, песня Спирс уже "взрывает" сеть. За несколько часов трек собрал более 200 тысяч просмотров. Помимо этого, фрагменты песни уже появляются в TikTok.

Новая песня Бритни Спирс

Напомним, до этого Спирс выпускала песню почти год назал. Она записала трек вместе с Элтоном Джоном. Хит Hold Me Closer понравился фанам. Для песни даже сняли клип, однако сама Спирс в нем не появилась.

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