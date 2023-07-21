Известная певица Бритни Спирс, которая уже несколько раз говорила, что навсегда уходит со сцены, выпустила новую песню. Она представила трек, записанный вместе с рэпером will.i.am.
Клип к новой песне, которая получила название MIND YOUR BUSINESS, еще не снят. Будет ли певица создавать видео для трека - пока что остается загадкой. В последние годы она не снимается в клипах и не выступает.
Дерзкая песня, в которой Спирс поет: "Не лезь не в свое дело, с*чка", ошеломила фанов. Одни очень радуются тому, что певица снова занимается творчеством. Другие же считают, что Спирс переборщила с "автотюном" и кажется, будто это поет совсем не она. Комментаторы пишут:
- "Буду слушать на повторе, пока не наступит конец света! Так затягивает!"
- "Не слышу Бритни, это не она!"
- "Чем больше я ее слышу, тем больше она мне нравится. Однозначно клубный хит!"
- "Это точно взорвет ТикТок. Королева знает, что делает"
- "Не понимаю, почему все думают, что после тех ужасов в ее жизни она будет искренне веселиться и записывать танцевальные песни".
Несмотря на критику, песня Спирс уже "взрывает" сеть. За несколько часов трек собрал более 200 тысяч просмотров. Помимо этого, фрагменты песни уже появляются в TikTok.
Новая песня Бритни Спирс
Напомним, до этого Спирс выпускала песню почти год назал. Она записала трек вместе с Элтоном Джоном. Хит Hold Me Closer понравился фанам. Для песни даже сняли клип, однако сама Спирс в нем не появилась.