Певица представила новую версию щедривки "Ой сивая да и зозуленька".

Известная украинская певица Злата Огневич по случаю дня Святого Николая решила порадовать поклонников праздничной композицией. Исполнительница перепела знаменитую щедривку "Ой сивая та і зозуленька" и записала клип к ней вместе с украинскими защитниками.

Музыкальная видеоработа артистки появилась 6 декабря на ее YouTube-канале. Новое версия известной щедривки вошла в мини-альбом звезды "Тихая ночь". В входят и другие перепевы культовых композиций, в частности, колядки и щедривки. В альбоме можно увидеть рождественские песни "Тихая ночь", "Маланка", записанная в дуэте с Юлией Юриной, "Зори" и легендарный "Щедрик". В подписи

"Все песни зазвучали по-новому, с нежностью, силой и глубиной, которые сейчас так нужны каждому из нас. Это не просто песни. Это истории нашего Рождества. Святого, выстраданного, но такого нужного", - прокомментировала премьеру Огневич.

Знаменитость подчеркнула, что рождественские праздники во время большой войны - это не только об уюте и семье, но и о благодарности тем, кто ежедневно защищает Украину на фронте. Поэтому главными героями ее нового клипа стали военные. Артистка отправилась в Донецкую область в расположение 59-й мотопехотной бригады, чтобы записать видео с воинами. На камеру сняли моменты, как защитники даже в сверхсложных условиях создают праздник и поддерживают друг друга.

"Эти ребята и девушки - наша сила. Мы приехали к ним, чтобы увидеть и показать, как выглядит настоящее Рождество сегодня. Это праздник света даже в самые темные времена", - добавила Злата.

В комментариях поклонники поддержали идею кумира перепеть известные композиции и засыпали ее комплиментами:

"Пение просто завораживает. Очень проникновенно и нежно. Так умеет только Злата. Обнял"

"До мурашек. Пусть каждая семья дождется своего защитника"

"Такое нежное, щемящее исполнение. Успокаивает душу. С праздником!"

"Супер! Спела с душой, какая она у нас хорошенькая!"

Напомним, ранее Злата Огневич довела до слез песней "Мосты". Поклонники артистки говорят, что у них мурашки по телу от ее голоса и слов песни.

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