Певец YAKTAK, покоривший сеть своим хитом "Порічка", выпустил нежную песню о любви. Кроме этого, он уже запремьерил клип, в котором впервые появилась его девушка.
"Эта песня очень особенная для меня и в каждую строчку заложен особый смысл. Я надеюсь, этот романтический вайб вдохновит каждого парня, который умеет играть на гитаре хотя бы 2 аккорда, сыграть этот трек своей второй половинке. Ведь музыка, это лучший способ проявить свои чувства, когда слов становится недостаточно", - рассказал YAKTAK о новом треке.
Песня "Уночі" несет романтический вайб. В ней показаны искренние чувства парня, который любит свою девушку и хочет кричать о своих эмоциях. Новый клип, который уже появился на официальном канале YAKTAK на YouTube, поразил фанов.
В комментариях под видео поклонники пишут, что им нравится романтичная и нежная атмосфера, которую показал певец. Также пользователи отмечают:
- "Очень душевный трек. Вечной вам любви! Делай новые шедевры"
- "Это лучшее, что может сделать парень для своей возлюбленной! Я плачу!"
- "Ну у тебя и баритон.. Голос - бомба, желаю творческих успехов. Слава Украине!"
- "Невероятно искренний исполнитель, все песни максимально душевные. Ты большой молодец, гордость за земляка"
- "Плачу. Это так нежно. Это так цепляет. Это так красиво".
Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова довела до слез песней о пленных.