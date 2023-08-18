Поклонники пишут, что им нравится романтическая и нежная атмосфера, которую показал певец

Певец YAKTAK, покоривший сеть своим хитом "Порічка", выпустил нежную песню о любви. Кроме этого, он уже запремьерил клип, в котором впервые появилась его девушка.

"Эта песня очень особенная для меня и в каждую строчку заложен особый смысл. Я надеюсь, этот романтический вайб вдохновит каждого парня, который умеет играть на гитаре хотя бы 2 аккорда, сыграть этот трек своей второй половинке. Ведь музыка, это лучший способ проявить свои чувства, когда слов становится недостаточно", - рассказал YAKTAK о новом треке.

Песня "Уночі" несет романтический вайб. В ней показаны искренние чувства парня, который любит свою девушку и хочет кричать о своих эмоциях. Новый клип, который уже появился на официальном канале YAKTAK на YouTube, поразил фанов.

В комментариях под видео поклонники пишут, что им нравится романтичная и нежная атмосфера, которую показал певец. Также пользователи отмечают:

"Очень душевный трек. Вечной вам любви! Делай новые шедевры"

"Это лучшее, что может сделать парень для своей возлюбленной! Я плачу!"

"Ну у тебя и баритон.. Голос - бомба, желаю творческих успехов. Слава Украине!"

"Невероятно искренний исполнитель, все песни максимально душевные. Ты большой молодец, гордость за земляка"

"Плачу. Это так нежно. Это так цепляет. Это так красиво".

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова довела до слез песней о пленных.

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