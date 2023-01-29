Он поддержал украинских военных в такое трудное время.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук с начала полномасштабного российского вторжения ездит к бойцам ВСУ, чтобы поддержать их боевой дух. В этот раз он побывал в городе-крепости Бахмуте, где под звуки канонады спел "Червону руту".

На опубликованном видео видно, что Святослав играет на гитаре и поет песню в окружении украинских военных. Мини-выступление получилось очень трогательным.

"Город, который еще недавно был одним из самых успешных в регионе - настоящая руина. Но мы боремся сегодня не только за дома. Мы боремся за наших людей и за ценности", - подписал видео Вакарчук на своей странице в Instagram.

Видео дня

Как отреагировала сеть

"У Святослава самые крепкие орехи среди всего шоу-биза! Это вам не в Польше скакать! Горжусь"

"Я вас безгранично уважаю за то, что вы делаете, а ваши песни – навсегда в моем сердце"

"До слез. Спасибо вам"

"Спасибо за то, что поддерживаете ребят"

"То, что вы делаете – это бесценно для наших бойцов"

Напомним, ранее Вакарчук довел до слез проникновенной речью из Бахмута.

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