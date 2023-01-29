Украинский музыкант Святослав Вакарчук с начала полномасштабного российского вторжения ездит к бойцам ВСУ, чтобы поддержать их боевой дух. В этот раз он побывал в городе-крепости Бахмуте, где под звуки канонады спел "Червону руту".
На опубликованном видео видно, что Святослав играет на гитаре и поет песню в окружении украинских военных. Мини-выступление получилось очень трогательным.
"Город, который еще недавно был одним из самых успешных в регионе - настоящая руина. Но мы боремся сегодня не только за дома. Мы боремся за наших людей и за ценности", - подписал видео Вакарчук на своей странице в Instagram.
Как отреагировала сеть
- "У Святослава самые крепкие орехи среди всего шоу-биза! Это вам не в Польше скакать! Горжусь"
- "Я вас безгранично уважаю за то, что вы делаете, а ваши песни – навсегда в моем сердце"
- "До слез. Спасибо вам"
- "Спасибо за то, что поддерживаете ребят"
- "То, что вы делаете – это бесценно для наших бойцов"
Напомним, ранее Вакарчук довел до слез проникновенной речью из Бахмута.