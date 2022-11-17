Слушатели пришли в восторг от новой песни.

Украинская певица Анна Тринчер выпустила новую песню, которая получила название "Зай". В этой песне звезда передает эмоции каждой украинки, выехавшей за границу.

В тексте есть такие слова: "Зай, я хочу повернутися з-за кордону і знову проїжджати міст Патона. І незважаючи на біль та втому, я їду додому. Зай, я хочу прогулятися містом. Не чути сирен, ракети свисту. До тебе повернутися з-за кордону".

Песня "Зай" откликнется каждой девушке, которая была вынуждена покинуть своего любимого человека и уехать, чтобы спасти детей ото всех ужасов войны.

Реакция сети на песню "Зай"

"Боже, эта песня - разрыв сердечка. Я не могу ее спокойно слушать"

"Очень красивая песня. Все в душе сжимается, слезы на глазах появляются. Очень душевно. Спасибо за такую классную песню"

"Лучшее, что я слышала в в своей жизни"

"Песня хорошая, но я остаюсь на своей земле, вопреки боли и усталости я хочу быть дома"

"Благодаря твоим песням, я будто возвращаюсь в свой родной городок, вспоминая нашу мирную жизнь и моменты. Сказать "жду" - это ничего не сказать"

Напомним, ранее MamaRika тронула украинцев новой лирической песней "Лелека".

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