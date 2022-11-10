Украинская певица MamaRika и музыкант YAKTAK выпустили совместную песню на украинском языке "Лелека". Она обо всех беженцах, вынужденно покинувших свои родные дома.
"Сейчас мы - украинцы, живем одной жизнью на всех, но в то же время каждый из нас имеет свою личную историю, которая полна тревог, боли и надежд… Именно поэтому "Лелека" – песня, которая должна поддержать и вдохновить, помочь пережить эту долгую зиму", - комментирует свое творчество MamaRika.
Она добавила, что народ Украины сейчас титаническими усилиями борется за свое право на существование, свободу, жизнь. Музыка, к сожалению, тоже не исключение.
Реакция сети на песню "Лелека"
- "С Украиной в сердце"
- "Боже, как это трогательно"
- "Очень душевная песня, в самое сердце"
- "Как всегда невероятно чувственно"
- "Прекрасный дуэт. Спели проникловенно, искренне, мелодично"
Напомним, ранее автор народного хита "Байрактар" выпустил новый мощный клип.