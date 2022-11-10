Новая песня знаменитости очень тронула слушателей.

Украинская певица MamaRika и музыкант YAKTAK выпустили совместную песню на украинском языке "Лелека". Она обо всех беженцах, вынужденно покинувших свои родные дома.

"Сейчас мы - украинцы, живем одной жизнью на всех, но в то же время каждый из нас имеет свою личную историю, которая полна тревог, боли и надежд… Именно поэтому "Лелека" – песня, которая должна поддержать и вдохновить, помочь пережить эту долгую зиму", - комментирует свое творчество MamaRika.

Она добавила, что народ Украины сейчас титаническими усилиями борется за свое право на существование, свободу, жизнь. Музыка, к сожалению, тоже не исключение.

Реакция сети на песню "Лелека"

"С Украиной в сердце"

"Боже, как это трогательно"

"Очень душевная песня, в самое сердце"

"Как всегда невероятно чувственно"

"Прекрасный дуэт. Спели проникловенно, искренне, мелодично"

Напомним, ранее автор народного хита "Байрактар" выпустил новый мощный клип.

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