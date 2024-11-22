Певица решила украинизировать свое творчество.

Известная украинская певица Алина Гросу, которая в начале полномасштабного вторжения переехала жить за океан, перевела свою самую известную русскоязычную песню. Звезда украинизировала хит "Вова" и представила новую версию трека поклонникам, чем вызвала настоящий резонанс в сети.

Новый вариант популярной композиции исполнительница представила на своем YouTube-канале. Как известно, русскоязычная версия песни вышла еще пять лет назад.

Долгое время Алина раздумывала над тем, стоит ли переводить песни, однако все же решилась на этот шаг. Стоит указать, что поклонники певицы оценили решение кумира и отметили, что на украинском "Вова" звучит значительно лучше.

"На этот раз на видео я в образе себя, а не монахини. Это своеобразный ролик в стиле TikTok с легким осенним вайбом", - написала под клипом исполнительница.

В комментариях к видео Гросу большинство отзывов были положительными, в частности, фанаты знаменитости писали, что теперь снова будут слушать обновленную версию хита и поблагодарили артистку за перевод:

"Какой же роскошный наш родной украинский язык! Песня невероятная!"

"Невероятно звучит на украинском"

"Алиночка, спасибо тебе, за такую красивую песню, ты лучшая"

"Вау, какой крутяк, "Vova" невероятно звучит на украинском"

"Мурашки от песни! Очень классный перевод"

Однако не обошлось и без хейтеров. Некоторые из пользователей отметили, что новая версия не очень понравилась им, а также выразили свое непонимание, для чего нужно украинизировать старые песни. Большинство убеждены, что лучше создавать что-то новое.

Комментарий Алины по этому поводу не заставил себя долго ждать. Артистка отметила, что трек до сих пор остается популярным, поэтому она откликнулась на просьбу поклонников и решила перевести хит.

"Песня до сих пор в трендах и набирает у всех, кто снимает видосы под нее, кучу просмотров и лайков. Люди просили перевод - я им его подарила", - объяснила Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу подтвердила слухи о браке с россиянином и показала его. Артистка выпустила новую версию своего старого хита.

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