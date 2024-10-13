Артистка выпустила новую версию своего старого хита.

Известная украинская певица Алина Гросу, которая долгое время скрывала своего избранника, наконец показала его поклонникам. Исполнительница выпустила клип на украиноязычную версию своего хита, в котором снялся ее возлюбленный.

В своем Instagram звезда сообщила, что перевела свой русскоязычный трек "Грязные танцы" на украинский. Теперь песня называется "Брудні танці". Пост она дополнила загадочным видео, на котором показалась с избранником. Но на кадрах мужчина стоит спиной к камере и его лица не видно.

Позже Алина перевыпустила старый клип на вышеупомянутую песню, но уже с украинской озвучкой. Главную роль в музыкальном видео сыграл российский актер Роман Полянский. В клипе певица и артист страстно танцевали, обнимались и целовались.

Интересно, что видео в Instagram Гросу подписала так: "Потанцуй со мной снова, целуй меня" и намекнула, что на видео с ней также танцует Полянский, как и в клипе. Более того, мужчина на видео очень похож на российского актера. Поэтому, исполнительница подтвердила слухи, что она находится в браке с Романом.

К слову, артистка зимой 2024 года во второй раз вышла замуж. Все это время Алина тщательно скрывала своего избранника и публиковала фото, на которых не видно лица мужчины.

Первые намеки, что ее возлюбленным может быть Полянский, певица дала в конце сентября. Тогда она на званый ужин к мэру Нью-Йорка, где живет с 2022 года, прибыла с Романом. Более того, гости приглашенные на мероприятие, называли актера "спутником Гросу по жизни".

Полянский никак не высказывается о войне в Украине. Он выехал из РФ и строит карьеру в США.

Отметим, что ранее Гросу уже была замужем. Ее первым мужем был бизнесмен Александр Комков. Пара развелась через год после свадьбы. По словам Алины, Александр решил взять паузу в их отношениях, а потом изменил ей.

Напомним, ранее Алина Гросу, которая недавно похвасталась своей дипломатической должностью в США и возмутила МИД, впервые прокомментировала этот инцидент. Исполнительница опровергла слухи о ее возможной новой должности.

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