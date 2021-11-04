На главную роль кинокомпания позвала 20-летнюю YouTube-певицу Рейчел Зеглер.

Израильская актриса и модель Галь Гадот, наиболее известная по ролям в серии фильмов "Форсаж" и кинокомиксам "Чудо-Женщина", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", согласилась в съемках экранизации сказки братьев Гримм "Белоснежка" от Disney.

Об этом сообщает Deadline.

Гадот сыграет роль злой королевы, которая, завидуя красоте Белоснежки, будет пытаться убить девушку.

Известно, что на главную роль кинокомпания позвала 20-летнюю YouTube-певицу Рэйчел Зеглер (Мария Васкес в экранизации Спилберга "West Side Story", который выйдет на большие экраны уже в декабре).

Читайте такжеМадонну после последней съемки обвинили в эстетизации самоубийстваРежиссером фильма о Белоснежке будет Марк Уэбб, который больше всего запомнился зрителям по романтической драме "500 дней лета".

Съемки будут стартовать в 2022 году.

Оригинальный мультфильм "Белоснежка и семеро гномов" по мотивам сказки братьев Гримм был выпущен в 1938 году. Это был первый успешный анимационный фильм от Disney.

По словам инсайдеров, предстоящая экранизация расширит историю и музыку с оригинала. За написание саундтреков возьмутся оскароносные Бендж Пасек и Джастин Пол ("Ла Ла Лэнд", "Величайший шоумен", "Дорогой Эван Хансен").

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова