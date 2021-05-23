Публика отдала Go_A один из самых высоких баллов - 267.

По результатам зрительского голосования, выступление украинской группы Go_A на Евровидении 2021 было одним из лучших.

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Тройка лидеров по итогам голосования зрителей песенного конкурса выглядит так:

Maneskin (Италия) – 318 баллов; Go_A (Украина) – 267 баллов; Барбара Прави (Франция) – 251 балл.

Но в сумме с баллами жюри - 97 баллов - Украина заняла пятое место. Так, жюри разных стран ставили номеру Go_A не слишком высокие баллы. Только от жюри Литвы Украина получила 12 баллов.

Евровидение 2021: кто победил

В ежегодном песенном конкурсе Евровидение-2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".

Стоит отметить, что именно Maneskin прогонзировали победу букмекеры.

Украинский коллектив Go-A с композицией "Шум" в рейтинге букмекеров занимал 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое.

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Автор: Ольга Робейко