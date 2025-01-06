В этом году свои наряды показали лучшие актеры современности - от Тильды Суинтон в сдержанном образе до Деми Мур в роскошном платье.

В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград кинопремии "Золотой глобус-2025". Неотъемлемой частью события является выход мировых знаменитостей на красную дорожку, на которой они демонстрируют свои невероятные образы. Изысканными платьями и стильными костюмами в этом году похвастались перед сотнями камер папарацци Деми Мур, Зендея, Анджелина Джоли, Наоми Уотс, Дэниел Крейг, Тимоти Шаламе и другие.

Звезды кино нарядились в сдержанные образы, как Тильда Суинтон, а другие продемонстрировали роскошное декольте, как Зендея. УНИАН подготовил подборку лучших образов знаменитостей на красной дорожке "Золотого глобуса".

Анджелина Джоли

Номинантка на премию в категории "Лучшая актриса в драме" за фильм "Мария" Джоли появилась на красной дорожке в длинном изысканном платье. Наряд звезды от Alexander McQueen был полупрозрачным и украшен серебристыми элементами, свисающими вниз. В таком же стиле были кольца и моносерьга актрисы.

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Зендея

В этом году звезда фильма "Дюна 2" предстала в ярком образе оранжевого цвета. Лента с участием модели и актрисы была номинирована на "Лучшую драму" и "Лучший саундтрек", но не победила ни в одной из категорий. Зендея выбрала на церемонию платье от Louis Vuitton, а украшения от Bulgari. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками такого же цвета.

Деми Мур

62-летняя американская актриса впервые получила "Золотой глобус" за роль в фильме "Субстанция" и была признана лучшей актрисой в комедии или мюзикле. Она появилась в длинном роскошном платье серебристого цвета от Armani Prive. Наряд идеально подчеркивал стройную фигуру Деми Мур. Свой образ она довершила сдержанным браслетом с бриллиантами и серьгами с жемчугом.

Дэниел Крейг

Звезда фильмов о Джеймсе Бонде показался на красной дорожке в черном костюме, который дополнил галстуком такого же цвета. Актер добавил к своему образу неизменный аксессуар - солнцезащитные очки - а также надел часы. Крейг был номинирован в категории "Лучший актер в драме" за фильм "Квир", однако победа досталась другому артисту.

Эдриен Броуди

Лауреатом "Золотого глобуса" в номинации "Лучший актер в драме" стал актер Броуди. Он одержал победу за роль в фильме "Бруталист", который стал первым в еще двух категориях. Победитель показался на церемонии в классическом черном костюме-тройке, а также добавил галстук к своему образу.

Тильда Суинтон

Актрисе не удалось получить статуэтку в категории "Лучшая актриса в драме" за фильм "Комната по соседству", потому что победительницей стала Фернанда Торрес с лентой "Я все еще здесь". Однако это не помешало Тильде выглядеть непревзойденно на событии. Она отличалась среди других звезд, ведь отказалась от классического платья. Суинтон пришла на премию в образе от Chanel, в частности, в пиджаке белого цвета и черной длинной юбке.

Тимоти Шаламе

Номинант на премию в категории "Лучший актер в драме" за картину "Боб Дилан: Совершенно неизвестный" предстал перед камерами фотографов в черном костюме в белый горошек. Артист добавил к своему образу серебряный браслет и еще одну интересную деталь - синий шелковый шарф.

Напомним, ранее мы писали о самых ярких образах звезд на красной дорожке на кинопремии "Эмми-2024". Знаменитости предстали в изысканных платьях и классических костюмах.

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