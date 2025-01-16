Актриса посетила премьеру фильма, в котором сыграла главную роль.

Знаменитая американская актриса, звезда 90-х и 00-х, известная по фильмам "Маска", "Ангелы Чарли", "Отдых по обмену", Кэмерон Диас впервые с 2014 года появилась на красной дорожке. Артистка, которая ранее рассказала, почему оставила карьеру, вернулась к съемкам в кино.

В течение 10 лет звезду невозможно было увидеть в новых фильмах, поскольку она сосредоточилась на воспитании детей, отношениях с мужем, а также писала книги, занималась виноделием и вела блог в соцсетях. К слову, сейчас Кэмерон находится в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом. С мужем она воспитывает двоих детей - дочь Реддикс и сына Кардинала. Однако знаменитость решила положить конец перерыву в кинокарьере и снялась в новой картине.

Она сыграла главную роль агента ЦРУ Эмили в комедийном боевике "Снова в деле". Как пишет Рage Six, в среду, 15 января, состоялся премьерный показ ленты в Берлине, Германия. Это кинособытие стало первым за пять лет, когда Диас появилась на публике. На премьерных показах ее не видели уже 10 лет, однако в 2019-м она побывала еще на открытии именной звезды на Аллее славы в Лос-Анджелесе Люси Лью - ее коллеги по фильму "Ангелы Чарли".

Актриса показалась на красной дорожке показа "Снова в деле" в черном образе. Она выбрала для себя полупрозрачную блузу, джинсы с высокой посадкой и длинное пальто.

Что известно о фильме "Снова в деле"

Картина рассказывает о двух элитных агентах ЦРУ Эмили и Мэт. Они ушли из агентства 15 лет назад, чтобы стать родителями. Но теперь их прикрытие рассекречено, из-за чего они вынуждены возвращаться в мир шпионажа. Партнером Кэмерон в фильме, который стал первым для нее за 10 лет, был Джейми Фокс. Артист, известный по картинам "Джанго свободный", "Рэй", "Дневная смена", сыграл роль Мэта. Премьера ленты на Netflix состоится 17 января 2025 года.

Напомним, ранее Анджелина Джоли впервые появилась на публике после официального развода с Питтом. Актриса вышла на красную дорожку с дочерью, которая ранее отреклась от своего звездного отца.

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