Несмотря на недовольство фильмом со стороны польских властей, он стал крупнейшим кассовым хитом прошлого года в стране.

21 марта 2024 года в украинский прокат выходит драма "Зеленая граница" (Zielona granica) известного польского режиссера, бывшей главы Европейской киноакадемии – легендарной Агнешки Холланд.

Фильм рассказывает о кризисе на польско-белорусской границе, который был спровоцирован диктатором Александром Лукашенко в 2021 году. Белорусская пропаганда заманивает мигрантов с Ближнего Востока и Африки на границу и обещает легкий проход в ЕС. Но на этой "зеленой границе" сквозь болотистые леса разворачивается скрытая война, где переплетаются жизни новоиспеченной активистки Юлии, молодого пограничника Яна и семьи сирийских беженцев.

Накануне проката УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали пять интересных фактов о фильме, который вызвал возмущение у польских властей, но все равно стал лучшим в стране по итогам прошлого года.

Создание ленты

Фильм о гуманитарном кризисе на границе Польши и Беларуси, вызванном режимом Лукашенко в 2021 году, не является прямой реставрацией событий. Однако эта вымышленная история основана на реальных фактах миграционного давления Беларуси на Европейский Союз. Авторы сценария, которых было пятеро, провели детальное исследование кризиса, в том числе путем интервью с беженцами, пограничниками и активистами.

"Я решила, что для будущего Европы очень опасно принимать это насилие и принимать насилие как ответ на политические проблемы. Если мы забываем о правах людей только потому, что они "незаконные беженцы", только потому, что они черные или арабы, если мы это примем – тогда возможно все. Следующим шагом будут массовые убийства. Я сняла три фильма о Холокосте, среди них "Цена правды" о сталинском голоде в Украине. Я знаю, как легко пройти через точку невозврата к точке, где насилие только приумножается и становится все больше и больше", – рассказывает режиссер и одна из авторов сценария.

Конфликт с властями Польши

Накануне выборов в Польше "Зеленая граница" вызвала скандал. Он начался с резкой критики ленты радикальными политиками, поскольку в ней показана жестокость не только белорусских, но и польских пограничников по отношению к мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки. Бойкотировать картину призвали даже президент Анджей Дуда и несколько министров.

Политическая атака сопровождалась массированной кампанией по негативным комментариям и оценкам на рейтинговых платформах – еще до выхода работы на экраны. В защиту режиссера выступили кинематографисты со всего мира, в частности Федерация европейских кинорежиссеров, Гильдия режиссеров Америки, Европейская и Украинская киноакадемии.

Несмотря на атаки, "Зеленая граница" стал кассовым хитом в Польше, заняв второе место среди всех отечественных фильмов 2023 года в "домашнем" прокате по количеству сборов. Также картина получила шесть номинаций на Польскую кинопремию, но на "Оскар" выдвинута не была.

"Это не было неожиданностью", – прокомментировала Холланд неподачу на "Оскар". – "Правительство не могло таким образом осудить меня и мой фильм, а затем позволить, чтобы он стал официальным представителем Польши. Мы где-то так же ожидали, что они будут в бешенстве. Они боятся этой темы. Они знают, что мы говорим правду и цинично отрицают все. Мы знали, что так будет, а власть не ожидала, что мы будем так громко говорить, и что наш голос услышат во многих местах".

Громкая премьера

Мировая премьера "Зеленого кордона" состоялась в основном конкурсе Венецианского международного кинофестиваля 2023 года, где лента получила Специальный приз жюри.

В яркой рецензии из Венеции Джессика Кианг из Variety описала "напряженную, умную борьбу Холланд против несправедливости и террора на границе" как "захватывающее описание бесчеловечности и распущенности, которые возникают, когда тех, кто убегает от преследований, делают политическими пешками".

Европейское признание

Картина Агнешки Холланд получила три номинации на премию Европейской киноакадемии, в которой она до 2024 года была президентом: за лучшие европейские фильм, режиссерскую работу и сценарий.

В марте 2024 года Европейская киноакадемия сообщила, что Холланд уходит с поста президента, чтобы посвятить все свое время новому кино. Ее должность займет актриса Жюльет Бинош ("Английский пациент", "Три цвета: Синий", "Вкус страсти").

Положительные рецензии

The Hollywood Reporter назвал фильм "сбивающей с ног драмой, рассказывающей о беженцах, застрявших в подвешенном состоянии" и отметил, что "если кино – это машина эмпатии, то новый фильм Агнешки Холланд – один из наиболее точно созданных примеров этого".

В рецензии Observer отмечается, что лента "тревожная и заставляет волноваться, но при этом это мощный фильм".

Между тем, Time Out написал, что "Зеленая граница" вселяет в нас немного оптимизма. Холланд прилагает усилия, чтобы поощрять молодых поляков отказаться от яда государственных СМИ и жестокости своего правительства, чтобы принять более человечный подход к кризису мигрантов".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов – именно на этой платформе существует наибольший риск умышленного занижения рецензий. Зато на Rotten Tomatoes он получил 87% одобрения от критиков, а на Metacritic киноэксперты дали ему 83 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Вас также могут заинтересовать новости: