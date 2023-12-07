Левицкий назвал трагедией то, что украинцы продолжают смотреть российские проекты.

Известный украинский режиссер Любомир Левицкий ("Штольня", "Тени незабытых предков", "Сумасшедшая свадьба") в разговоре с журналистом УНИАН прокомментировал, почему российский сериал "Слово пацана" набирает обороты в Украине.

По его словам, перед оккупацией сначала идет культурная оккупация. Он говорит, что на протяжении многих лет никто из нашего кинобизнеса, нашего киносообщества не был против того, чтобы россияне приезжали сюда, снимались в нашем кино, снимали в Украине свое кино. Наш кинобизнес и шоубизнес были одним целым с российским, и всех это устраивало. Они стали частью этой вселенной.

"Теперь наступил момент, когда украинское кино, украинские сериалы остановились из-за войны. А Россия продолжает штамповать свое дерьмо. У меня был недавно разговор с одним представителем из нашей сферы, с коллегой. И он мне говорит: "Любомир, молодежь это смотрит потому, что нет альтернативы". Я говорю: "Секундочку, а кто отменял голливудскую продукцию? Зачем смотреть это дерьмо и погружаться в него?" Он говорит: "Но Голливуд не может дать нашей аудитории те ощущения, которые получает зритель, смотря российское кино"", - говорит режиссер.

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Он добавил, что самая большая трагедия в том, что остатки советского союза с материнской кровью передаются новому поколению.

"И тогда возникает вопрос: скажите мне, пожалуйста, какая логика в том, что гибнут наши ребята, наши друзья, – ради чего? Ради того, чтобы снова испытывать эти ощущения от российских фильмов? Тогда в этом нет смысла. Это большая трагедия для меня лично", - добавил Любомир.

Однако, как говорит режиссер, изменить ситуацию все же возможно. Нужно дать людям качественную, крутую альтернативу, которая выбьет из голов людей советские образы и сформирует новые стандарты.

"Со стороны власти и государства должна идти речь не о запрете таких вещей (это должно быть автоматически), а об их игнорировании. Сегодня нам надо максимально способствовать игнорированию таких проектов. Что-то получилось? Проигнорировали. Потому что, когда мы начинаем вспоминать название сериала сегодня, ведем вокруг него разговоры, знаете, что люди будут делать? Вбивать это название в поиск. Если, не дай Бог, их заденет хоть одна сцена, они посмотрят вторую, третью и исподтишка просмотрят весь сериал. Это инфицирование, это страшная вещь, с которой мы должны бороться на уровне игнорирования", - уточнил режиссер.

По его словам, в Украине есть крутые герои, свои "пацаны", своя культура. Но нам стоит рассказывать не о трагедии, которую мы проживаем, а о сильных людях, которые сегодня живут.

"Авторы сценариев в процессе поиска героев. Сложно сразу выкристаллизовать, какой сегодня герой (фильма, сериала), но мы уже это начинаем это понимать. Сегодня мы работаем над тем, чтобы понять, как построить новую коммерческую модель. Я, например, никогда не работал с Россией. И знаете, я тот человек, который говорит: "А я говорил". Ну, да. Я всю жизнь работал исключительно с украинским рынком и смотрел в сторону копродукции с Голливудом. Но, к сожалению, наш рынок действительно работал на российский. Поэтому сегодня ищется новая модель, это модель копродукции с Европой и проката в Европе нашей продукции, в кинотеатрах для нашей аудитории", - подытожил эксперт.

Напомним, сериал "Слово пацана" о преступных группировках стал популярным не только в России, но и в Украине. Более того, саундрек сериала "Пыяла" возглавил рейтинг самых популярных песен в Украине от Apple Music.

Стоит отметить, что сериал "Слово пацана" калечит детей. Психолог Екатерина Клюшниченко говорит, что после просмотра этого сериала насилие может стать повседневностью. Кроме того, сцены с насилием могут вызвать ряд проблем у подростков, в том числе и с психикой.

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