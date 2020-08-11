Зак Эфрон сыграет в римейке комедии "Трое мужчин и младенец"

Режиссера для комедии пока не нашли, как и двух напарников для Эфрона.

Американский актер Зак Эфрон станет одним из главных героев в римейке комедии 1987 года "Трое мужчин и младенец".

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Продюсером римейка станет Гордон Грей, работавший над фильмом Бена Аффлека "Вне игры". Режиссера для комедии пока не нашли, как и двух напарников для Эфрона, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Фильм выйдет на платформе Disney +.

В фильме 1987 года в главных ролях снялись такие звезды как: Том Селлек, Стив Гутенберг и Тэд Денсон, а режиссером был Леонард Нимой. Фильм был римейком оригинальной французской комедии о троих холостяках, которые неожиданно оказываются с новорожденной девочкой на руках.

Как сообщал УНИАН.Lite, Disney готовит ремейк еще одного своего культового мультфильма. Речь идет о мультфильме «Атлантида: Затерянный мир», который вышел в 2001 году.

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