цей матеріал доступний українською

Зак Эфрон сыграет в римейке комедии "Трое мужчин и младенец"

10:53, 11 августа 2020
Кино и музыка
99 0
Зак Эфрон сыграет в фильме "Трое мужчин и младенец" \ instagram.com/zacefron/

Читайте такжеDisney и Pixar показали первый трейлер мультфильма «Душа» (видео)

Продюсером римейка станет Гордон Грей, работавший над фильмом Бена Аффлека "Вне игры". Режиссера для комедии пока не нашли, как и двух напарников для Эфрона, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Фильм выйдет на платформе  Disney +.

В фильме 1987 года в главных ролях снялись такие звезды как: Том Селлек, Стив Гутенберг и Тэд Денсон, а режиссером был Леонард Нимой. Фильм был римейком оригинальной французской комедии о троих холостяках, которые неожиданно оказываются с новорожденной девочкой на руках.

Как сообщал УНИАН.Lite, Disney готовит ремейк еще одного своего культового мультфильма. Речь идет о мультфильме «Атлантида: Затерянный мир», который вышел в 2001 году.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильм#Disney