Disney отложила премьеру мультфильма "Душа"

Мультфильм "Душа" рассказывает о преподавателе музыки в средней школе, который мечтает стать джазовым исполнителем.

Из-за пандемии коронавируса студии Disney и Pixar отложили на осень премьеру анимационного фильма "Душа".

Читайте такжеDisney снимет ремейк мультфильма "Робин Гуд" 1973 года

Мультфильм выйдет не 19 июня, а 20 ноября этого года, сообщает Variety. Этот перенос также повлиял на релиз другого мультфильма - "Райя и последний дракон", который был запланирован на 25 ноября. Теперь его сдвинули на 12 марта 2021 года.

Мультфильм "Душа", режиссера Пита Доктера, рассказывает о преподавателе музыки в средней школе, который мечтает стать джазовым исполнителем. Но перед большим прорывом он попадает в аварию, которая приводит к отделению его души от тела.

Как сообщал УНИАН Lite, 4 апреля студия Disney назвала новые даты премьер фильмов, перенесенных из-за коронавируса. В частности, "Черная вдова" должна выйти на экраны 6 ноября, а "Мулан" - 24 июля.