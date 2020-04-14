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Disney отложила премьеру мультфильма "Душа"

10:56, 14 апреля 2020
Кино и музыка
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Иллюстрация \ REUTERS

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Мультфильм выйдет не 19 июня, а 20 ноября этого года, сообщает Variety. Этот перенос также повлиял на релиз другого мультфильма - "Райя и последний дракон", который был запланирован на 25 ноября. Теперь его сдвинули на 12 марта 2021 года. 

Мультфильм "Душа", режиссера Пита Доктера, рассказывает о преподавателе музыки в средней школе, который мечтает стать джазовым исполнителем. Но перед большим прорывом он попадает в аварию, которая приводит к отделению его души от тела. 

Как сообщал УНИАН Lite, 4 апреля студия Disney назвала новые даты премьер фильмов, перенесенных из-за коронавируса. В частности, "Черная вдова" должна выйти на экраны 6 ноября, а "Мулан" - 24 июля.

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Теги: #Disney#мультфильм