Disney готовит ремейк еще одного своего культового мультфильма - СМИ

Ремейк будет выполнен в жанре live-action, с живыми актерами.

Компания Disney готовит кинематографическую адаптацию своего мультфильма «Атлантида: Затерянный мир», который вышел на экраны в 2001 году.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает The Illuminerdi. Ремейк будет выполнен в жанре live-action, с живыми актерами. В последние годы Disney выпустила целый ряд подобных ремейков на свои классические мультфильмы. Среди них – «Алладин», «Король Лев» и «Мулан», премьеру которой в марте перенесли из-за пандемии коронавируса.

Сюжет оригинального мультфильма вдохновлен творчеством Жюля Верна, и посвящен экспедиции по поиску легендарной Атлантиды. Картина не стала кассовым хитом, собрав около 180 млн долларов при бюджете в примерно 120 млн. Тем не менее, она приобрела культовый статус у фанатов.

Ранее сообщалось, что Disney работает над сериалом о темнокожей преемнице Железного человека.