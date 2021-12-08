Создатели фильма представили тизер-постер и объявили долгожданную дату премьеры в кинотеатрах.

90-е – это свобода, время настоящих перемен, а в случае героя фильма "Я, "Победа" и Берлин" – еще и поиски себя и своего предназначения. Именно в этот период активно расцветает субкультура, музыканты экспериментируют со звучанием, все носят смешные свитера и везде ищут модные джинсы. Период хаоса и серости, длиннющих очередей в магазинах, когда в дефиците – все, наш герой видит все совсем с другой стороны, словно через очки позитива, прокладывая себе путь к новым возможностям.

Героям ленты почти всегда везет – они поймали попутный ветер и мчатся навстречу новому до сих пор неизведанному, по крайней мере, для Кузьмы. Мы увидим великий Львов, невероятные украинские пейзажи и яркий ночной (спойлер: и не только) Берлин. На Кузьму и его друга Барда выпадет немало головокружительных приключений: будет весело и местами ну очень драйвово. Музыкант-новичок и стиляга-спекулянт проедут вместе почти 2000 километров с обшарпанными манекенами в багажнике старушки "Победы" и с верой в то, что все, что происходит в жизни - только к лучшему.

Все это настроение передает тизерный постер фильма: бесконечная дорога, которая готовит для героев новые, незабываемые приключения, крутая гитара, дефицитный товар и она – та же "Победа".

Увидеть, как отрывались в 90-е, и вспомнить бурное прошлое можно в кино с 24 марта 2022!

"‎Я, "Победа" и Берлин" – история обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый Мерс. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам – успеть на выступление.

Уже с первых минут поездки все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: происшествие поможет героям найти настоящее предназначение.

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Автор: Диана Могилевич