Идея фильма возникла как часть одноименного мультимедийного проекта, цель которого – помочь онкобольным людям осознать ценность своей жизни и начать бороться за нее.

7 сентября 2023 года на большие экраны украинских кинотеатров выйдет драма "Я, Нина", вдохновленная личной историей известной телеведущей и журналистки Янины Соколовой. Она – не только идеолог фильма, но и прототип главной героини и одна из его продюсеров.

УНИАН вместе с Arthouse Traffic собрал интересные факты о создании ленты.

О чем фильм

Центральная фигура в сюжете – Нина Сокол, сильная личность, красивая и амбициозная, добившаяся успеха в карьере телеведущей. В ее жизни воплощены все мечты – любовь, профессиональный рост, верные поклонники. Но внезапная катастрофическая новость ломает все планы, достигнутые звездой за долгое время. Именно эта преграда заставляет ее понять, кто она есть на самом деле, и что имеет действительно весомое значение в жизни.

Зарождение идеи и создание фильма

Работа над лентой началась в 2019 году. Идея возникла как часть одноименного мультимедийного проекта, цель которого – помочь онкобольным людям осознать ценность своей жизни и начать бороться за нее. В том же году фильм стал одним из победителей конкурсного отбора Госкино и частично получил государственное финансирование. На тот момент главную роль должна была исполнить Янина Соколова, а режиссером был заявлен Владимир Харченко-Куликовский.

Однако со временем концепция изменилась, и фильм из формата биографического трансформировался в игровую историю. Марыся Никитюк была приглашена в проект как новый сценарист и режиссер. Написание нового сценария заняло около года, ведь сперва согласовывался вектор движения идеи, очертания главной героини и каркас ее истории. Далее Никитюк брала интервью у онкопациентов, их родственников и врачей, фиксировала те истории и образы, которые работали бы на поставленную задачу. Для воплощения главной роли выбрали актрису Ксению Хижняк, а Янина Соколова вместо этого занялась продюсированием – вместе с Юлией Синкевич.

Съемки завершили в марте 2021 года. На момент начала полномасштабного вторжения фильм находился на стадии постпродакшна. Продюсеры фильма спасали материал из полуокруженного Киева, перевозили его в Польшу, а затем в Германию.

Актерские работы

В главной роли зритель увидит актрису театра, психолога и популярную блогершу Ксению Хижняк, для которой лента "Я, Нина" стала дебютом на большом экране.

Наряду с Ксенией появляются и другие актерские таланты. Например, Алексей Тритенко, известный своими ролями в фильмах "Мирный-21" и "Я работаю на кладбище". Сейчас Тритенко служит в Вооруженных Силах Украины.

Максима Панченко украинский зритель знает по ленте "Красный. Без линии фронта".

Не менее значимый вклад в кинопроект делает Игорь Колтовский, получивший признание благодаря своим ролям в "Плохих дорогах", "И будут люди" и "Червоном".

Профессиональная команда

Режиссерское кресло в этом проекте заняла Марыся Никитюк, известная благодаря своему предыдущему фильму "Когда падают деревья", который был представлен на Берлинале и получил награду за лучший дебют по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо" в 2018 году.

Оператором-постановщиком выступил Сергей Михальчук – лауреат престижной награды "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале. Украинский зритель мог видеть его операторскую работу в таких известных лентах как "Довбуш", "Дикое поле" и "Поводырь". С началом полномасштабного вторжения Михальчук вступил в ряды ВСУ. Недавно в открытом доступе появилась серия документальных минифильмов "Культура vs Война", где один из эпизодов был посвящен Сергею Михальчуку, в частности, его жизни и выбору между творчеством и военной службой.

Композитором фильма стал Антон Байбаков – признанный профессионал в области музыкального оформления кино. В его активе – такие значимые фильмы как "Железные бабочки", " Виктор_робот" и "Брама". Его музыка помогает создать атмосферу и подчеркнуть эмоциональную сущность фильмов, добавляя им глубину и чувство полноты.

В трейлере к фильму звучит песня "Седьмой день" рок-группы "Друга Рика", ставшая официальным саундтреком ленты. Кроме того, фронтмен группы Валерий Харчишин появился в фильме в камео.

Кресло режиссера монтажа занял Иван Банников, в портфолио которого уже есть фильмы "Люксембург, Люксембург", "Земля голубая, будто апельсин" и предыдущая лента Марыси Никитюк "Когда падают деревья". С началом полномасштабного вторжения Иван Банников также присоединился к Вооруженным Силам Украины.

Проект "Я, Нина"

Фильм входит в одноименный мультимедийный проект, направленный на оказание поддержки людям, сталкивающимся с онкологическими заболеваниями, с целью помочь им осмыслить важность своей жизни и начать активную борьбу за нее.

В 2019 году также вышла книга "Я, Нина: Теперь я ничего не боюсь", авторами которой выступили Ольга Куприян и Янина Соколова. Героиня делится тем, как постепенно менялось ее физическое и внешнее состояние и о тех потрясениях, которые постигли ее на пути в сложный период.

Однако режиссер Марыся Никитюк отмечает, что хоть книга и фильм имеют одно название, а в центре обоих проектов – личность и история Янины Соколовой, на самом деле сюжет существенно отличается и от реальной истории, и от книги.

Фестивальная история

Мировая премьера фильма "Я, Нина" состоялась на кинофестивале Tallinn Black Nights Film Festival, который входит в перечень 15 самых престижных кинофестивалей в мире.

Еще один показ состоялся на втором по масштабу и значимости фестивале в Германии, Filmfest München.

Фильм "Я, Нина" также был выбран как фильм-открытие международного кинофестиваля "Миколайчук OPEN" в Черновцах. Овации первых украинских зрителей длились 10 минут.

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