В широкий украинский прокат фильм выйдет 7 сентября 2023 года.

Вышел официальный трейлер украинской жизнеутверждающей драмы "Я, Нина", снятой по мотивам личной истории журналистки и телеведущей Янины Соколовой.

Трейлер знакомит зрителей с главной героиней фильма – сильной личностью, красивой и успешной телеведущей Ниной Сокол. В жизни главной героини есть все, о чем только можно мечтать: любовь, карьера, поклонники. Однако в одно мгновение роковая новость о том, что она тяжело больна, разрушает все, к чему звезда так долго шла. Именно это препятствие заставит ее понять, кто она на самом деле, и что является самым важным в жизни.

В трейлере звучит песня "Сьомий день" рок-группы "Друга Ріка", ставшая официальным саундтреком ленты. Фронтмен группы Валерий Харчишин появился в фильме в камео, сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик".

Главную роль в фильме сыграла психолог, блогер и актриса Ксения Хижняк. Также в фильме снимались Алексей Тритенко ("Мирный-21", "Я работаю на кладбище"), который сейчас служит в ВСУ, Максим Панченко ("Красный. Без линии фронта"), Игорь Колтовский ("Плохие дороги", "И будут люди", "красный") и другие.

Сняла ленту Марыся Никитюк, известная благодаря своей предыдущей ленте "Когда падают деревья" – участнице Берлинале и лучшим дебютом 2018 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Над картиной работала звездная команда кинематографистов. Оператор-постановщик – обладатель "Серебряного медведя" Берлинале Сергей Михальчук ("Довбуш", "Дикое поле", "Поводырь"), который с началом полномасштабного вторжения стал военнослужащим. Композитор – один из самых востребованных профессионалов в украинском кино Антон Байбаков, имеющий опыт работы над фильмами "Железные бабочки", "Виктор_Робот", "Брама". Режиссер монтажа – Иван Банников ("Люксембург, Люксембург", "Земля голубая, будто апельсин", "Когда падают деревья"), который также присоединился к рядам ВСУ.

Мировая премьера картины состоялась на Tallinn Black Nights Film Festival, который входит в перечень 15 самых престижных кинофестивалей в мире. Также ленту показали на втором по объему и значению фестивале Германии – Filmfest München. "Я, Нина" был фильмом-открытием Международного кинофестиваля "Миколайчук OPEN", на котором состоялась украинская премьера картины. Показ завершился 10-минутными овациями.

В широкий украинский прокат фильм выйдет 7 сентября 2023 года.

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