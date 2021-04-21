Из-за пандемии коронавируса начало 2021 года оказалось не таким насыщенным для сервиса, как ожидалось ранее.

«Ведьмак» вернётся на стриминговый Netflix со вторым сезоном в последней четверти 2021 года.

Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на ролик для инвесторов, который показал глава Netflix по контенту Тед Сарандос.

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Кроме того, глава подразделения сообщил, что в период с октября по декабрь на Netflix выйдут четвёртый сезон «Кобры Кай», третий сезон «Ты», триллер «Паучья голова» с Крисом Хемсвортом и комедийный боевик «Красное уведомление».

Сарандос отметил, что из-за пандемии коронавируса начало 2021 года оказалось не таким насыщенным для сервиса, но ситуация непременно исправится.

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Автор: Денис Прядко