В альбом "Твоя любимая музыка" пошли восемь треков, среди которых есть песни, написанные самим артистом.

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес в пятницу, 25 июня, выпустил первый сольный альбом под названием "Твоя любимая музыка".

После участия в "Фабрике звезд 2" с 2008 года он состоял в дуэте "Дантес & Олейник" (позже - группа "ДиО.фильмы"), а с распадом коллектива в 2015 году сосредоточился на карьере ведущего.

Свой первый сольный релиз артист описывает как синергию всей той музыки, на которой он рос и которая ему нравилась.

"Сегодня я слушал рок, завтра - жуткую попсу, послезавтра - классику, да и вообще мог слушать все это в один день и час. Я надеюсь, что этот альбом отзовется у каждого внутри, потому что в нем собрано все, на чем мы росли. Это не альбом ностальгии, не плей-лист с разной музыкой. Все, что в альбоме, то, какой я есть, то холерический, то веселый, то грустный, то романтичный, то дерзкий - это я", - написал Дантес на своей странице в Instagram.

По словам певца, пластинка вобрала его истории и переживания с 2008 года по сегодняшний день. Кроме того, в ней есть треки, написанные, как утверждает артист, им лично, и даже гитарная партия, сыгранная его руками.

Слушать альбом "Твоя любимая музыка" Дантес советует в дороге.

"Я обычно слушаю музыку только в дороге, поэтому мой альбом такой. Его отлично слушать, например, пока едешь на море", - отметил артист.

Всего в релиз вошли восемь треков:

Intro Другая музыка Книжки мишки Блин Бьет по глазам Sasha Девочка Сука

На один из них - песню "Sasha" - Дантес ранее представил клип.

Альбом уже доступен на популярных музыкальных платформах.

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Автор: Катерина Комолова