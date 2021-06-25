Украинский певец и ведущий Владимир Дантес в пятницу, 25 июня, выпустил первый сольный альбом под названием "Твоя любимая музыка".
После участия в "Фабрике звезд 2" с 2008 года он состоял в дуэте "Дантес & Олейник" (позже - группа "ДиО.фильмы"), а с распадом коллектива в 2015 году сосредоточился на карьере ведущего.
Свой первый сольный релиз артист описывает как синергию всей той музыки, на которой он рос и которая ему нравилась.
"Сегодня я слушал рок, завтра - жуткую попсу, послезавтра - классику, да и вообще мог слушать все это в один день и час. Я надеюсь, что этот альбом отзовется у каждого внутри, потому что в нем собрано все, на чем мы росли. Это не альбом ностальгии, не плей-лист с разной музыкой. Все, что в альбоме, то, какой я есть, то холерический, то веселый, то грустный, то романтичный, то дерзкий - это я", - написал Дантес на своей странице в Instagram.
По словам певца, пластинка вобрала его истории и переживания с 2008 года по сегодняшний день. Кроме того, в ней есть треки, написанные, как утверждает артист, им лично, и даже гитарная партия, сыгранная его руками.
Слушать альбом "Твоя любимая музыка" Дантес советует в дороге.
"Я обычно слушаю музыку только в дороге, поэтому мой альбом такой. Его отлично слушать, например, пока едешь на море", - отметил артист.
Всего в релиз вошли восемь треков:
- Intro
- Другая музыка
- Книжки мишки
- Блин
- Бьет по глазам
- Sasha
- Девочка
- Сука
На один из них - песню "Sasha" - Дантес ранее представил клип.
Альбом уже доступен на популярных музыкальных платформах.
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