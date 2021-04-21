Певица уверяет, что это не из-за карьеры.

Украинская певица Надя Дорофеева откровенно призналась, почему у них с Владимиром Дантесом до сих пор нет детей.

Читайте также"На себя вообще не похожа": Надю Дорофееву не узнали на стильном фотоОб этом исполнительница рассказала в эфире программы «Звездный путь».

«Никогда меня карьера не останавливала в этом вопросе. Почему-то все думают, что из-за карьеры. Нет. Не из-за карьеры. Все из-за того, что мы до сих пор с Вовой не готовы», – отметила она.

«Этот вопрос у нас постоянно фигурирует. И мы уже смеемся, сами шутим в соцсетях, что «ждите скоро дантесиков», но мы сделаем это не из-за давления людей, а по своему решению», – добавила Дорофеева.

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Автор: Катерина Шварц