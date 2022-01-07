Вручение престижной кинопремии не будут показывать ни по телевидению, ни онлайн.

Премия "Золотой глобус" в 2022 году не будет транслироваться по телевидению или онлайн.

Об этом сообщил представитель Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA), передает Deadline.

"В этом году мероприятие будет частным и не будет транслироваться в прямом эфире, - сказал собеседник интернет-издания. - Мы будем предоставлять информацию о победителях в режиме реального времени на сайте Golden Globes и в наших социальных сетях".

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Полные результаты вручения премии будут объявлены в пресс-релизе после примерно 90-минутной церемонии. Сама церемония награждения состоится 9 января.

Премия "Золотой глобус"

"Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Победителей выбирают путем голосования 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. Номинанты этого года стали известны в декабре.

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